El Govern niega el colapso en Dependencia: "Tramitamos más expedientes, resolvemos más solicitudes y lo hacemos en menos tiempo"

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha respondido con contundencia a la denuncia del PSIB que apuntaba a un "incumplimiento de la ley" y a un colapso en la gestión de las ayudas en Baleares. Con los datos oficiales del IMSERSO de abril de 2026 sobre la mesa, la administración autonómica sostiene que el sistema no solo no está paralizado, sino que atraviesa un proceso de mejora "clara y sostenida". Según la Conselleria, la realidad actual es que "se tramitan más expedientes y se resuelven más solicitudes en menos tiempo que en años anteriores".

Frente a las críticas sobre esperas de hasta 300 días, el Govern subraya que el tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación ha bajado significativamente. En abril de 2025, este plazo se situaba en 205 días, una cifra sensiblemente inferior a los 226 días registrados en diciembre de 2022. Estos datos cobran especial relevancia al compararlos con el contexto estatal, donde la media nacional de espera se dispara hasta los 325 días, situando a Baleares en una posición de mayor agilidad administrativa.

Respuesta al incremento de la demanda

Uno de los pilares de la defensa de la Conselleria es la capacidad de absorción del sistema ante un aumento "histórico" de la carga de trabajo. Las solicitudes han pasado de 39.461 en diciembre de 2022 a 50.269 en abril de 2026, lo que supone un incremento del 27% en la demanda. Pese a este volumen de nuevas peticiones, el número de personas pendientes de valoración ha descendido -apuntan los datos del IMSERSO presentados a este diario-: de las 7.125 personas que esperaban en mayo de 2023 se ha pasado a 6.203 en abril de este año.

Este descenso se traduce en casi 1.000 personas menos en las listas de espera iniciales, un logro que la administración atribuye a "un esfuerzo de modernización y eficiencia". La administración destaca que, proporcionalmente, se están gestionando un 35% más de resoluciones que en el periodo anterior, alcanzando la cifra de 48.807 expedientes en abril de 2026 frente a los 36.020 registradas a finales de 2022.

Expedientes de larga duración

La Conselleria también ha querido poner el foco en los casos de mayor retraso, aquellos que superan los seis meses de demora. Según la información aportada, las solicitudes de grado sin resolver que acumulaban más de medio año han caído de forma drástica, pasando de 710 expedientes en diciembre de 2022 a 397 en abril de 2026. Este es, según el Govern, el dato más bajo de la serie histórica.

En cuanto a las personas pendientes de valoración con más de seis meses de espera, la cifra se ha reducido de 3.388 en mayo de 2023 a 2.941 en la actualidad. Estas métricas pretenden desmentir la imagen de una burocracia atrapada y reforzar la idea de que el sistema ha sido capaz de reducir la lista de espera estructural mientras atiende un volumen de solicitudes mucho mayor.

La administración autonómica concluye que el sistema de atención a la dependencia en las islas está demostrando una capacidad de respuesta superior a la de años anteriores. Sostienen que el acceso de más personas al sistema y el incremento de las prestaciones resueltas no ha supuesto un deterioro de la atención, sino una mejora progresiva de la gestión.

Frente a los datos de desbordamiento criticados por el PSIB -obtenidos según el partido de la propia Conselleria- insisten en que las cifras oficiales evidencian una evolución positiva que permite alejarse de los peores escenarios de espera vividos en el pasado, consolidando una tendencia de reducción de tiempos que beneficia directamente a los ciudadanos más frágiles de la comunidad.