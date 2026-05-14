El Govern abre el concurso público para construir cerca de 400 viviendas protegidas en Baleares

El Govern ha publicado la convocatoria del concurso público para la cesión de solares públicos a la iniciativa privada para la construcción de cerca de 400 viviendas protegidas, a través del programa "Lloguer Segur", en diferentes municipios adheridos a la iniciativa del Govern, en parcelas cedidas por ayuntamientos de tres municipios de Mallorca (Andratx, Santanyí y Felanitx) y uno de Ibiza (Eivissa ciudad). La convocatoria ya se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado.

En el marco de este programa, además, varios ayuntamientos —como Palma, Calvià y Santa Eulària des Riu — tramitan el procedimiento para la construcción de vivienda asequible en sus municipios. En total, con estas iniciativas se encuentran en planificación más de 2.200 viviendas, destinadas a ciudadanos residentes en las islas. Este es uno de los ejes del plan de choque del Govern —en total más de 7.000 viviendas asequibles para residentes en planificación— en colaboración con varios ayuntamientos.

Se abre el concurso

Con la publicación de la convocatoria del Govern, impulsada por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, se abre el concurso para la constitución y transmisión del derecho de superficie sobre solares que han sido cedidos por los ayuntamientos al IBAVI para la construcción, explotación y gestión de viviendas protegidas en régimen de alquiler con fijación de precios máximos. Se trata de ocho parcelas donde se prevé la construcción de cerca de 400 viviendas protegidas (hasta un máximo de 387), distribuidas en los municipios de Ibiza (216 viviendas), Andratx (117), Santanyí (49) y Felanitx (5).

Con vistas a la adjudicación, junto con los criterios generales de la normativa vigente para acceder a una vivienda protegida, como los cinco años de residencia en Baleares, y a través del Registro de demandantes de vivienda protegida cada ayuntamiento ha determinado unas condiciones específicas de acceso preferente.

Años de residencia

En el caso del Ayuntamiento de Ibiza, un mínimo de diez años de residencia en el municipio y una reserva del 25 % de las viviendas para jóvenes menores de 35 años, para optar a las 216 viviendas previstas en dos parcelas municipales, 108 viviendas en cada una de ellas, cedidas por el consistorio a este programa, y que se encuentran situadas en la calle Sant Francesc de ses Salines y en la calle Canàries.

En el caso de Andratx, diez años de residencia en el municipio, para las 117 viviendas protegidas que se prevén en dos parcelas en el Camp de Mar, en la calle Taula, con 103 viviendas previstas, y en la avenida Gabriel Covas Alemany, con 14. En Santanyí, cinco años de residencia en el municipio y una reserva del 50 % para jóvenes menores de 35 años, para las 49 previstas en tres promociones en Cala d'Or y Portopetro, en las calles Comellars (28 viviendas) y Sa Guàrdia Vella (7 y 14 viviendas). En Felanitx, diez años de residencia y el 100 % de las viviendas para menores de 35 años, de una promoción de cinco viviendas en Portocolom en la calle Tintorera.

Sin embargo, las propuestas que se presenten podrán variar ligeramente este número de viviendas, sin superar los máximos permitidos por las diferentes normativas vigentes.

Mediante este concurso, se prevé la transmisión del derecho de superficie por un periodo de 75 años, y al finalizar este plazo, los terrenos y las viviendas revertirán al IBAVI. La convocatoria se licita en tres lotes (uno con las promociones de Ibiza, otro con las de Andratx y un tercero con las de Santanyí y Felanitx).

Criterios

Las empresas adjudicatarias deberán redactar los proyectos, tramitar las autorizaciones, ejecutar las obras de las viviendas protegidas y explotar la gestión de los alquileres. El plazo previsto para esta convocatoria para la entrega de la documentación de las ofertas es de sesenta días.

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Los criterios que se seguirán para la adjudicación de los contratos para la construcción y gestión de las viviendas protegidas de este programa incluyen, por orden de importancia, la propuesta arquitectónica, la reducción de los plazos de ejecución, las propuestas de mejoras técnicas y económicas, las propuestas de mejoras de gestión y mantenimiento, la propuesta del estudio de viabilidad y la propuesta del proceso constructivo. El plazo para entregar los proyectos, una vez firmado el contrato, es de tres meses.