Fin de la tregua en Mallorca: una masa de aire polar dejará lluvias, tormentas y frío en la isla
La inestabilidad llegará de la mano de un frente frío y la posterior entrada de una masa de aire de origen polar
La tregua meteorológica llega a su fin en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un cambio brusco del tiempo a partir de este viernes, con la llegada de lluvias intensas, tormentas y un descenso de las temperaturas.
La inestabilidad llegará de la mano de un frente frío y la posterior entrada de una masa de aire de origen polar desde el norte peninsular. Sus efectos se notarán especialmente entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, cuando la isla vivirá lo peor del temporal, con un ambiente más frío y cielos cada vez más cargados.
Este jueves, Mallorca se registrarán intervalos nubosos, con probabilidad de algún chubasco ocasional, aunque a partir del mediodía tenderá a quedar poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará de componente oeste, flojo a moderado, con intervalos de brisa, girando después a componente sur flojo.
Viernes: llega el cambio más brusco
El verdadero cambio llegará el viernes. Según la Aemet, el cielo estará nuboso y tenderá por la tarde a cubierto, con lluvias y chubascos que podrían ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta.
Las temperaturas diurnas irán en descenso y las mínimas, que bajarán hasta los 8 grados en algunas zonas de la isla, se alcanzarán al final del día.
Sábado: chubascos fuertes al principio y mejora después
La inestabilidad continuará durante el sábado, sobre todo en la primera mitad del día. La previsión para Mallorca anuncia cielos nubosos o cubiertos, con chubascos que podrían ser ocasionalmente fuertes y acompañados de tormenta.
A partir del mediodía, la situación tenderá a mejorar, con predominio de cielo poco nuboso. Las temperaturas seguirán en ligero descenso, por lo que el ambiente será más fresco. El viento soplará flojo a moderado de componente norte, girando por la tarde a suroeste.
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