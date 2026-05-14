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Fin de la tregua en Mallorca: una masa de aire polar dejará lluvias, tormentas y frío en la isla

La inestabilidad llegará de la mano de un frente frío y la posterior entrada de una masa de aire de origen polar

La entrada de una masa de aire polar dejará lluvias en Mallorca.

La entrada de una masa de aire polar dejará lluvias en Mallorca.

Duna Márquez

La tregua meteorológica llega a su fin en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un cambio brusco del tiempo a partir de este viernes, con la llegada de lluvias intensas, tormentas y un descenso de las temperaturas.

La inestabilidad llegará de la mano de un frente frío y la posterior entrada de una masa de aire de origen polar desde el norte peninsular. Sus efectos se notarán especialmente entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, cuando la isla vivirá lo peor del temporal, con un ambiente más frío y cielos cada vez más cargados.

Este jueves, Mallorca se registrarán intervalos nubosos, con probabilidad de algún chubasco ocasional, aunque a partir del mediodía tenderá a quedar poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará de componente oeste, flojo a moderado, con intervalos de brisa, girando después a componente sur flojo.

Viernes: llega el cambio más brusco

El verdadero cambio llegará el viernes. Según la Aemet, el cielo estará nuboso y tenderá por la tarde a cubierto, con lluvias y chubascos que podrían ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

Las temperaturas diurnas irán en descenso y las mínimas, que bajarán hasta los 8 grados en algunas zonas de la isla, se alcanzarán al final del día.

Sábado: chubascos fuertes al principio y mejora después

La inestabilidad continuará durante el sábado, sobre todo en la primera mitad del día. La previsión para Mallorca anuncia cielos nubosos o cubiertos, con chubascos que podrían ser ocasionalmente fuertes y acompañados de tormenta.

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A partir del mediodía, la situación tenderá a mejorar, con predominio de cielo poco nuboso. Las temperaturas seguirán en ligero descenso, por lo que el ambiente será más fresco. El viento soplará flojo a moderado de componente norte, girando por la tarde a suroeste.

TEMAS

  • Mallorca
  • frío
  • lluvias
  • Viernes
  • temperaturas
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