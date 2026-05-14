Etihad ya anuncia el vuelo directo Palma-Abu Dabi: fechas y precios

Etihad ya anuncia con grandes carteles publicitarios su nuevo vuelo directo entre Palma y Abu Dabi, una conexión inédita desde Mallorca que empezará a operar el 12 de junio de 2026. La ruta, pensada para la temporada de verano, conectará el aeropuerto de Son Sant Joan con la capital de Emiratos Árabes Unidos tres veces por semana, los martes, viernes y domingos.

La compañía ya permite consultar precios para volar sin escalas entre Palma y Abu Dabi. Las tarifas más bajas localizadas parten de los 896 euros ida y vuelta en clase Economy, aunque en varias combinaciones de junio y julio los billetes aparecen desde 899 euros. No obstante, la mayoría de billetes en la web ronda los 1.200 euros.

La nueva ruta directa ente Abu Dabi y Mallorca se operará con Airbus A321LR. / Etihad

Cuándo empieza el vuelo Palma-Abu Dabi

Etihad Airways anunció este vuelo el pasado mes de septiembre y el pasado mes de enero lo presentó en FITUR marcándose como objetivo un vuelo al día entre Mallorca y Abu Dabi. Operará esta nueva ruta con un Airbus A321LR.

La nueva ruta abre una conexión directa entre Mallorca y Abu Dabi, sin necesidad de hacer escala en otros aeropuertos. Según consta en la web de la compañía, el primer vuelo que aterrizará en el aeropuerto de Palma será el EY115 a las 08.15 del 12 de junio. Unas dos horas después saldrá desde Palma el EY116 a las 10.30 con destino a Abu Dabi, donde tiene previsto aterrizar a las 19:00 horas.