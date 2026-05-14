El Consell da luz verde a la elaboración de un estudio de carga para conocer la capacidad humana de Mallorca

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves una propuesta de resolución impulsada por Coalició per Mallorca para elaborar de manera inmediata un estudio de capacidad de carga humana de la isla con el objetivo de fijar límites a la saturación y garantizar una gestión sostenible del territorio. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de Coalició per Mallorca, MÉS y PP, mientras que PSOE y Vox se han abstenido.

La formación ha defendido que este estudio debe convertirse en la base de las futuras decisiones estratégicas de la institución insular para afrontar con criterios objetivos la presión sobre las infraestructuras y los servicios públicos. El portavoz de Coalició per Mallorca, Antoni Salas, ha asegurado que "Mallorca necesita planificar su futuro con datos y con una visión a largo plazo" y ha celebrado que la propuesta prosperara durante la sesión plenaria.

En conjunto, los grupos con representación en el pleno del Consell han presentado un total de 534 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General insular celebrado el pasado mes de marzo, un 26,5 % más que el año anterior. De todas ellas, el pleno ha aprobado 261 iniciativas.

Los grupos que sustentan al equipo de gobierno, PP y Vox, han registrado 183 propuestas, de las que han salido adelante 169, lo que representa el 92,3 % del total. Por su parte, los grupos de la oposición han presentado 351 propuestas y han logrado aprobar 92, un 26,2 %.

Por partidos, el PP ha presentado 103 propuestas y ha conseguido aprobarlas todas, mientras que el PSOE ha registrado 175 iniciativas y ha obtenido el respaldo del pleno para 38. Vox ha presentado 80 propuestas, de las cuales se han aprobado 66. MÉS per Mallorca ha logrado sacar adelante 27 de las 118 registradas y Coalició per Mallorca ha obtenido el visto bueno para 27 de las 58 planteadas.

Durante la sesión plenaria, el Consell de Mallorca ha aprobado también la cesión gratuita al IBAVI de unos terrenos situados junto al Velódromo Illes Balears, en Palma, para la construcción de más de 300 viviendas de protección pública. De este modo, la institución insular da cumplimiento al anuncio realizado por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, durante el Debate de Política General celebrado el pasado 30 de marzo.

Minuto de silencio

El pleno ha arrancado con un minuto de silencio por el fallecimiento de Joan Gaspar Vallori, secretario general de la Agrupación Socialista de Alcúdia, concejal del Ayuntamiento y director insular de Turismo durante la pasada legislatura, fallecido el pasado 15 de abril a los 41 años a causa de una enfermedad.

Galmés ha trasladado el reconocimiento y el afecto de toda la institución a familiares y amigos presentes en el salón de plenos y ha asegurado que su pérdida "ha dejado un vacío y una tristeza irreparables".