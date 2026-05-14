Los clubes náuticos califican de “histórica” la reforma de la Ley de Puertos de Baleares: “Mientras haya clubes, habrá una puerta abierta al mar”

La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) ha calificado de “histórica” la reforma de la Ley de Puertos de Baleares aprobada el pasado martes por el Parlament balear, al considerar que supone un reconocimiento sin precedentes al papel social, deportivo y formativo que desempeñan estas entidades sin ánimo de lucro en el archipiélago.

La nueva redacción de la ley incorpora por primera vez el reconocimiento explícito de la función social de los clubes náuticos de competencia autonómica, que podrán ser considerados de utilidad pública por el Govern. Además, abre la puerta a que estas entidades puedan optar en el futuro a adjudicaciones directas de concesiones portuarias.

Otro de los aspectos destacados de la reforma es la ampliación del plazo máximo de las concesiones hasta los 50 años, lo que permitirá solicitar prórrogas hasta completar ese periodo. La normativa tendrá en cuenta, asimismo, la trayectoria histórica y la labor social de unos clubes cuya presencia en Baleares se remonta a finales del siglo XIX.

El presidente de la ACNB, Toni Estades, ha asegurado que el nuevo texto legal representa “un hito que responde a una reivindicación histórica de los clubes” y ha destacado el amplio respaldo mostrado durante el debate parlamentario.

“Aunque la modificación no contó con el voto favorable de todas las fuerzas políticas, todos los portavoces reconocieron la labor que desarrollan los clubes náuticos y defendieron su protección. El debate del 12 de mayo de 2026 quedará para la historia como una muestra de apoyo unánime a la náutica social balear”, ha afirmado.

Garantiza el futuro del deporte náutico federado

Estades considera que la aplicación de la ley “con el espíritu con el que ha sido planteada” garantizará el futuro del deporte náutico federado y contribuirá a preservar el acceso popular al mar para los residentes. “Mientras haya clubes, habrá una puerta abierta al mar”, ha señalado.

La ACNB recuerda, no obstante, que la Ley de Puertos de Baleares no afecta a las instalaciones de interés general gestionadas por la Autoridad Portuaria de Baleares, entre ellas los puertos de Palma, Maó, Alcúdia, Ibiza y Formentera. En este sentido, la asociación apuesta por impulsar una normativa estatal similar que reconozca la singularidad de los clubes náuticos.

Pese a ello, la asociación ha valorado el cambio de orientación de la actual Autoridad Portuaria de Baleares, que en los últimos concursos ha priorizado los proyectos deportivos y formativos frente a criterios exclusivamente económicos. Gracias a este planteamiento, el Club Marítimo de Mahón podrá recuperar parte de las instalaciones perdidas en 2010 y el Club Náutico de Ibiza, sin puerto desde hace dos años, podrá concurrir a un nuevo concurso centrado en el fomento de la vela.

La ACNB también ha destacado el momento de impulso que vive el sector náutico en Baleares, que atribuye a una “clara apuesta política” por situar el mar en un papel central dentro de la realidad insular. La creación de la Conselleria de la Mar y de la Mesa Náutica de Baleares, según la asociación, ha permitido desbloquear problemas que llevaban décadas pendientes de resolución.