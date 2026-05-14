Álex Fito, autor del libro ilustrado ‘Cuatro regalos’: “El cómic puede despertar empatía en los más jóvenes”

Alejandro Fito Muntaner es un artista local que se dedica principalmente al cómic, la ilustración y el humor gráfico. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona en los años 90, donde desarrolló sus primeros trabajos como historietista. Desde entonces, ha colaborado en diferentes proyectos, como la ilustración conmemorativa de más de 60 personajes femeninos para reivindicar el 8-M en 2024. Actualmente, ha publicado un cómic infantil y adulto, editado tanto en catalán (‘Quatre regals’) como en castellano, que trata temas como la tolerancia, la solidaridad y la ayuda humanitaria.

Pregunta: ¿Cómo nació la idea de escribir este cómic?

Respuesta: El cómic surgió sin querer porque yo trabajaba en una revista infantil hace un tiempo como ilustrador y me pidieron que hiciera algo sobre una cultura diferente a la nuestra para que los niños entendieran lo que pasa en otros países. Entonces, elegí hacer una historia sobre los niños refugiados en los campamentos del Sáhara Occidental que venían a pasar el verano en Mallorca con padres de acogida. Ese fue el origen. Pero luego se me ocurrió hacer tres historias más de carácter solidario y de ayuda humanitaria hasta que vi que tenía material para hacer un cómic y busqué editoriales hasta que he conseguido publicarlo.

P: ¿Podría explicar cuál es el contenido del cómic?

R: La idea de las cuatro historias realmente es el concepto de que ayudar al otro también te reporta un beneficio anímico a ti. Por tanto, cuando tú regalas o ayudas a alguien, te ayudas a ti mismo a sentirte bien y a la otra persona que necesita esa ayuda. Por ejemplo, los niños protagonistas de estas cuatro historias son mallorquines y los cuatro ayudan a cuatro culturas diferentes. En el caso del pueblo saharaui, hay una que ayuda de alguna manera a gente inmigrante de México, que emigra por culpa del narcotráfico. Luego hay otra historia que es de ayuda a la India, que ayuda a gente sin recursos. Y otra historia es la de una chica senegalesa, que llega en patera a las Islas Canarias, y acaba en Mallorca. Pero, se convierte en madre y cuenta cómo consigue educar a su hijo nacido en la isla. Es una manera también de inculcarles algo a los jóvenes de hoy en día, en la que están totalmente absortos con Internet, con TikTok y con hacer boberías, que no sirven para nada más que para llamar la atención y tener al final ansiedad para ver quién es el que más likes tiene. Es gratificante que desde pequeños aborden temas como el altruismo, la ayuda a los demás, la socialización, la educación o la comprensión de otras culturas.

P: ¿Qué mensaje quiere transmitir al lector con la publicación de estas historias?

R: El mensaje es el mismo tanto para niños como para adultos. A los niños, sería la parte del cómic y para los adultos o padres de estos posibles niños, les he puesto un QR que da acceso a las entrevistas y las fotos de los personajes auténticos en las que yo me he basado para hacer estas historias. Yo quiero transmitir que el otro es importante y que un mundo egoísta, cerrado y separatista nunca llega a nada bueno más que al conflicto, a la guerra y al odio. Aunque sea difícil en un mundo tan globalizado como este, lo único que podemos hacer es entenderse, comprenderse, aceptarse y ayudarse. Y yo lo he querido plasmar con otras culturas porque es más interesante que hacerlo con gente local, que quizá no llama tanto la atención.

Álex Fito, autor del libro ilustrado ‘Cuatro regalos’: “El cómic puede despertar empatía en los más jóvenes” / Cuatro regalos

P: ¿Cómo ha sido el proceso de creación de estas historias, especialmente a la hora de abordar cuatro culturas diferentes?

R: En el caso de la mexicana, es porque yo nací en México, porque, aunque soy mallorquín y tengo muchos vínculos allí con las que he hablado de estos problemas. En cuanto a la India, entrevisté a una amiga mía que trabaja en la Fundación Vicente Ferrer que es una ONG que ayuda mucho a la gente pobre de la India. El de Senegal es porque me he puesto en contacto con otra chica que vino en patera y que ya lleva muchos años aquí en Mallorca. Y lo de Sáhara es porque también entrevisté a una amiga que tuvo una niña de allí un par de veranos en su casa. En el fondo, ha sido gente que he conocido o que ha tenido un vínculo muy directo con gente de estos cuatro países.

P: Al final de la obra, hay un QR donde los lectores pueden acceder a las entrevistas a los personajes reales de la historia. ¿Por qué es importante para usted combinar función ilustrada con historias reales y documentadas?

R: Yo quería contarlo de una forma sencilla y amena, tanto de contenido como de aspecto, para que llegara a los niños. Entonces, pensé en un cómic con un dibujo agradable. También quería que fuera un tema interesante para los adultos también, por lo que se me ocurrió añadir las entrevistas e incluir un QR al final del cómic. Porque si un niño lo lee con sus padres y puede entender más o menos lo que ocurre y profundizar más en el aspecto político, social y económico de estos problemas. Pero cuando los padres acceden con el QR a la historia documentada, tal vez a un niño le costaría más entender. Por tanto, es el mismo mensaje para todas las edades: una con dibujos y la otra con texto.

P: ¿Cree que el cómic puede ayudar a despertar empatía y conciencia social en los más jóvenes?

R: A un niño siempre le atraerá más un cómic que un libro solo con palabras. Entonces yo confío en que algunos lo vean en las tiendas, les llame la atención y despierten. Si un niño pequeño ya lee esto, creo que será más fácil que de mayor pueda ser más empático, más solidario y entender otras culturas que si ya lo hace mayor y descubra que nunca haya escuchado hablar de estos temas. Yo lo que intento es ayudar a equilibrar un poco esa balanza tan terrible en la que estamos ahora.