Viajar en metro con el móvil: así es la nueva tarjeta virtual del TIB de Mallorca

Los usuarios del metro de Palma podrán empezar a viajar enseñando el móvil en lugar de la tarjeta física. El Govern ha puesto en marcha una prueba piloto para digitalizar la Targeta Única y la tarjeta intermodal, de forma que puedan utilizarse directamente desde el teléfono móvil.

La iniciativa arranca de momento solo en el metro, concretamente para usuarios habituales de la línea M1 entre Palma, la UIB y ParcBit, aunque la intención es extender el sistema de forma progresiva al resto de transportes públicos de Mallorca: tren, autobuses interurbanos del TIB y también la EMT de Palma, según ha explicado el Govern en una nota de prensa.

La nueva aplicación móvil, que todavía está en fase de pruebas, permitirá validar el viaje sin necesidad de llevar encima la tarjeta física. Para ello, el móvil deberá tener tecnología NFC, la misma que se utiliza para pagar con el teléfono en tiendas o restaurantes.

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) busca ahora voluntarios para probar el sistema antes de lanzarlo de forma generalizada. Las personas interesadas pueden apuntarse a través de un formulario disponible en la web del TIB.

Una vez enviada la solicitud, el CTM revisará si el perfil encaja con los criterios de esta primera fase y, en caso afirmativo, enviará un correo electrónico con las instrucciones para descargar la aplicación. Durante las pruebas, los participantes también tendrán que compartir su experiencia y posibles problemas detectados. La aplicación será compatible con dispositivos Android a partir de la versión 6.0 y con iPhone a partir de iOS 17.6, siempre que dispongan de NFC.

Más allá de sustituir la tarjeta física, el Govern asegura que la nueva aplicación busca mejorar la experiencia de los viajeros y ofrecer más información sobre el transporte público.

Este proyecto, han explicado, forma parte de un paquete más amplio de modernización tecnológica impulsado por el CTM. Entre las novedades previstas también está la posibilidad de conocer en tiempo real dónde se encuentra cada autobús y cuál es su nivel de ocupación.

Además, el Govern trabaja en integrar todavía más los distintos sistemas de transporte público de Mallorca. En este contexto, han explicado se enmarca también la integración tarifaria y tecnológica entre el TIB y la EMT de Palma.

Todas estas actuaciones suman una inversión de unos tres millones de euros financiados con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.