Los sindicatos no descartan nuevas movilizaciones ante el "menosprecio" institucional a las educadoras de 0-3

El conflicto laboral en la Educación Infantil de 0 a 3 años en Baleares se recrudece. Después de la huelga vivida el pasado 7 de mayo, los sindicatos CCOO, UGT y STEI han comparecido este lunes para denunciar lo que consideran "una estrategia de bloqueo sistemático por parte de las patronales CECEIB y PIMEM". Según los representantes de las trabajadoras, las organizaciones empresariales han vuelto a "plantar" la mesa de negociación por segunda vez consecutiva, impidiendo la constitución del órgano que debe dar forma al primer convenio colectivo autonómico del sector.

Pepa Ramis, representante de CCOO, ha calificado la situación de "intolerable", recordando que la apertura de esta negociación se acordó hace casi un año y fue publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). "No entendemos cómo un acuerdo firmado en julio de 2025 ahora es ignorado por las patronales, que se niegan a sentarse a discutir las condiciones laborales de las trabajadoras", ha afirmado Ramis. Para la portavoz sindical, este bloqueo es una "falta de respeto" a un colectivo que convive con hasta siete tablas salariales distintas por un mismo trabajo.

La excusa

Uno de los principales puntos de fricción es el argumento patronal de que un convenio autonómico no tiene cabida existiendo uno estatal. Ante esto, los sindicatos se muestran tajantes. Ramis ha recordado que los convenios autonómicos "están diseñados para mejorar los marcos estatales" y ha puesto como ejemplo el caso de Menorca, donde existe un convenio insular desde hace 16 años "que convive perfectamente con la normativa nacional sin generar disonancias", ha manifestado.

Afean, además, que aleguen que no acuden a la convocatoria de la mesa "porque ya hay prevista una reunión entre las partes en la Conselleria de Educación el próximo día 25".

Desde UGT, Azahar Tortonda ha subrayado que el mensaje enviado por las patronales es "nefasto" y ha advertido de que la paciencia del sector tiene un límite. "Esperamos que acudan a la reunión del 25 de mayo en la Conselleria de Educación. Si no vienen, las movilizaciones irán en aumento", ha sentenciado. Tortonda ha hecho un llamamiento directo al Govern para que esté "a la altura de las circunstancias", criticando que la gratuidad del ciclo 0-3 ha beneficiado a empresas y familias, pero "ha dejado atrás a las profesionales".

Indignación ante el discurso político

El malestar sindical no se dirige únicamente a las empresas, sino también a la gestión política. Ramon Mondéjar, del STEI, ha mostrado su indignación ante lo que considera un "desprecio" por parte de la administración. "Se llenan la boca diciendo que la educación 0-3 es fundamental, pero permiten que estas trabajadoras tengan las condiciones más precarias de todo el sistema educativo, con ratios elevadas y sueldos de miseria", ha denunciado.

Se llenan la boca diciendo que la educación 0-3 es fundamental, pero permiten que estas trabajadoras tengan las condiciones más precarias de todo el sistema educativo, con ratios elevadas y sueldos de miseria Ramon Mondéjar — STEI

Especialmente duras han sido las críticas hacia la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. Los sindicatos denuncian una actitud de "seguidismo" del Govern hacia las tesis patronales. "No nos sentimos respaldados por la consellera Cabrer cuando pone en duda la viabilidad del convenio autonómico. Declaraciones como decir que las educadoras 'hacen el ridículo' tras una pancarta no ayudan a crear un clima de confianza", ha lamentado Ramis.

El papel de Xarxa03

La presión no solo vendrá de las mesas de negociación. Según ha podido saber este diario, la plataforma Xarxa03, que aglutina a las trabajadoras de base, ya prepara su propio calendario de acciones. Tras el seguimiento del 70% en la pasada jornada de huelga, el próximo 19 de mayo celebrarán una asamblea de representantes para determinar nuevas fechas de paros y concentraciones.

Bajo el símbolo de los 'Dimecres Grog' (Miércoles Amarillos), las educadoras mantienen viva la llama de la protesta en las aulas vistiendo ellas mismas camisetas de ese color e invitando a que las familias se unan llevando a juego a sus pequeños. El objetivo es claro: unificar las condiciones laborales en un sector fragmentado y lograr una equiparación salarial y de calendario con el resto de etapas educativas.

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Los sindicatos insisten en que independientemente de la reunión del 25 de mayo en la Conselleria de Educación -cuya convocatoria critican- Baleares podría enfrentarse a una nueva huelga o movilizaciones, ya que -insisten- todo dependerá de lo que la Xarxa03 decida el próximo día 19.