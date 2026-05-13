Randstad prevé un verano récord en Baleares, con más de 34.000 contratos, un 17,2 % más

Baleares será la comunidad donde se crearán más contratos para la campaña de este verano, con una previsión de 34.000 y un aumento del 17,2 % respecto al anterior, por parte de la empresa de recursos humanos Randstad.

La contratación en Baleares se concentrará principalmente en las zonas con mayor actividad turística, donde el refuerzo de plantillas será clave para atender al turismo durante la temporada alta, según la compañía.

Con ese 17,2 %, Baleares muestra un aumento muy superior al del resto de regiones con mayores subidas, como Andalucía (13,2 %) y Navarra (13,2 %), consolidándose como la comunidad con mayor dinamismo en la contratación estival.

Al igual que ocurre en el conjunto del país, el sector de la hostelería y restauración concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de verano.

Perfiles profesionales

Las empresas necesitarán reforzar sus plantillas con rapidez para hacer frente al incremento de actividad y buscan profesionales con alta disponibilidad e incorporación inmediata, capaces de adaptarse rápidamente al puesto y, preferiblemente, con experiencia previa.

Entre los perfiles más solicitados destacan camareros, cocineros, dependientes, mozos de almacén, repartidores y recepcionistas, así como perfiles vinculados al ocio, como animadores y personal de eventos.

Además, cada vez es más habitual que las compañías requieran competencias digitales básicas, junto con habilidades como la flexibilidad, el trabajo en equipo y la orientación al cliente.

Datos nacionales

La campaña de verano generará alrededor de 790.245 nuevos contratos en España, un 12,2 % más que el año anterior y récord de la serie, con el tirón del empleo en hostelería y restauración, según las previsiones de Randstad.

En una nota difundida este miércoles, la empresa afirma que la cifra de 2026 "consolida el crecimiento del mercado estacional y confirma el dinamismo del empleo durante los meses de verano".

Por sectores, hostelería y restauración lidera la campaña con 389.330 contratos, lo que supone el 49,3 % del total.

Esta actividad, destacan, se consolida como el principal motor del empleo estacional con un crecimiento del 24 % respecto a 2025, impulsado por el refuerzo de plantillas en bares, cafeterías y restaurantes en plena temporada turística.

Le sigue el sector del transporte y la logística, que acumulará 219.720 contrataciones, equivalentes al 27,8 % del total, aunque con un descenso del 5,1 % interanual.

Este sector, exponen, se ha consolidado como una actividad básica en los últimos años, aumentando paulatinamente su peso en el número de ocupados de forma constante a lo largo de todo el año, "por lo que se ve algo menos impactado que en anteriores campañas por el aumento de actividad".

En tercer lugar, el sector del comercio aportará 152.105 contratos, lo que supone algo más del 19,2 % del total.

"Su crecimiento del 10,6 % frente a la campaña anterior refleja el dinamismo del consumo en zonas turísticas, centros comerciales y grandes superficies durante los meses estivales", añade Randstad.

Por último, el sector de ocio y entretenimiento registrará 29.090 contratos, lo que representa el 3,7 % del total, con el mayor crecimiento relativo (35,1 %) respecto al año anterior, impulsado por la celebración de eventos, festivales y actividades vinculadas al turismo.

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"El comportamiento de la contratación estival en los últimos años refleja el dinamismo del mercado laboral y su capacidad para adaptarse a un entorno económico cambiante", subraya el director general de Trabajo Temporal e Inhouse de Randstad España, Andrés Menéndez.