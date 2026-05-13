El problema es que ustedes tienen casa en Mallorca

Que levanten la mano los asistentes a este artículo que posean una vivienda en propiedad, o de titularidad familiar, o heredada, o con la hipoteca en camino de ser felizmente satisfecha. ¿Lo ven? El problema es que ustedes tienen casa, que el drama no afecta todavía a un número consistente de mallorquines. Los políticos lo saben, por ello se refugian en la inhibición.

Ya pueden bajar la mano, por cierto, y que la levanten ahora quienes desearían cambiar su vivienda actual por otra, pero no se lo pueden permitir por mucho que se haya revalorizado su domicilio. Aquí aumenta notablemente el número de manos insatisfechas. El conformismo de la casa heredada o adquirida hace décadas es la única opción para un número creciente de mallorquines, aunque habiten la bonanza económica.

La insatisfacción irresuelta con la vivienda propia es positiva, nos coloca en el buen camino para apreciar el daño infligido por los ladrones ricos de casas mallorquinas. Cuentan con la cobertura inmobiliaria y sobre todo política, sin distinción de ideologías en una isla donde al Dios único lo llaman Tocho.

Podíamos seguir alzando el brazo para señalar a quienes han saqueado el Banco de Papá y Mamá, y para distinguir a quienes tienen hijos adolescentes sin vivienda futura garantizada.

O para recontar a los seniors que se las prometían tan felices, antes de que desembarcaran en su modesta vivienda los hijos divorciados con la prole a cuestas.

No obligaremos en cambio a levantar la mano a quienes están dispuestos a participar activamente en un levantamiento contra la actual situación gangsteril, llevamos demasiado tiempo en la isla para hacernos ilusiones. Cabe preguntarse dónde se han escondido los rebeldes que se plantearon una toma del aeropuerto, rebajada al reparto de octavillas. Presumían de que se podía atacar simultáneamente a la turistificación y a Israel, han acabado por perder ambas batallas. En resumen, mientras ustedes tengan casa, la solución es imposible y los Governs se seguirán dedicando a desalojar a los nativos de Mallorca. Van con cierto retraso.