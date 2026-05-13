El PP pide en Europa más recursos para curar la FOX G1

El Partido Popular reivindicó ayer en el Parlamento Europeo la necesidad de reforzar la investigación de enfermedades raras, impulsar el desarrollo de terapias innovadoras y la simplificación y coordinación en la lucha contra estas enfermedades, como el síndrome FOX G1. Ha sido en un evento organizado por la eurodiputada y vicepresidenta del Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo, Rosa Estarás, para visibilizar el síndrome FOXG1 y la realidad de las familias. El protagonista del evento fue Oriol Campaner, de 15 años, la única persona de Balears diagnosticada con esta enfermedad en las islas, acompañado por sus padres, en representación de los 37 niños y niñas afectados en España y de las cerca de 1.500 personas diagnosticadas en todo el mundo.