El PP aplaza las consecuencias del caso Bestard a la espera de los informes internos mientras el PSIB carga contra la falta de responsabilidades: "Es indigno"

El caso Bestard sigue generando tensiones en el Consell de Mallorca. Más de una semana después de que se destapara que el vicepresidente y miembro de Vox, Pedro Bestard, usó vehículos oficiales de la institución insular con fines personales, todavía no se han hecho públicas las consecuencias a las que podría enfrentarse el político ultraderechista, a la espera del dictamen los informes internos encargados por el propio Consell. Mientras tanto, el PSOE continúa exigiendo la dimisión de Bestard ante un Partido Popular que se escuda en la investigación interna que están llevando a cabo y que evita pronunciarse sobre la posibilidad de que el presidente Llorenç Galmés cese a un miembro de su socio de gobierno.

Los socialistas se mantienen en su postura y defienden que el político de Vox no pude seguir en un cargo público "ni un minuto más". Catalina Cladera, portavoz del PSOE en el Consell, ha señalado que el pleno insular previsto para mañana "estará manchado por la presencia de Bestard, sentado al lado de Galmés en la mesa plenaria del Consell". Para Cladera, "esta foto no se debería repetir, porque el señor Galmés ya debería de haber cesado a su vicepresidente, si es que él no dimite".

Desde el PSOE consideran "indigno" que un vicepresidente de la institución insular "use recursos públicos con fines personales y no pase nada", un hecho que, añaden, "la ciudadanía de Mallorca no puede tolerar".

Sobre la comparecencia extraordinaria de Bestard ante la Comisión de Transparencia del Consell la semana pasada, Cladera ha recordado que él mismo "se autoinculpó" e incluso "justificó haber usado coches sin rotular". "Decía que estaba todo justificado porque trabaja de sol a sol y no tiene vida social. Al final los que venían a cambiar el sistema lo primero que hacen es aprovecharse del mismo", ha criticado la portavoz socialista.

Cladera ha reiterado que Bestard "incumplió el Código Ético" de la institución insular al haber hecho uso de coches de su departamento por motivos privados y ha exigido que, "aunque a Galmés le cueste el pacto y la estabilidad de su gobierno, debería cesar a Galmés de forma inmediata". "Si el presidente consiente esto se convierte en un cómplice", ha señalado.

Por último, el PSOE ha querido denunciar la "falta de transparencia con los viajes oficiales" de Bestard, quien, según denuncian, "dejó de publicar sus gastos en viajes oficiales desde hace un año".

"Se aplicarán las medidas que digan los informes"

Aunque la actitud de Bestard no sentó bien entre las filas del PP, el partido todavía no ha ejecutado acciones concretas contra el vicepresidente y sigue ganando tiempo mientras se elaboran los informes internos, generando un contexto que aprovechan para ser prudentes en sus pronunciamientos sobre el caso y mantener una postura firme pero que de momento no acarrea consecuencias para el vicepresidente.

Esta mañana ha sido la portavoz popular Núria Riera quien, anticipándose a las preguntas de los medios, se ha pronunciado sobre el caso Bestard al término de una rueda de prensa: "Nos reafirmamos en lo que dijimos en la Comisión de Transparencia. Se debe actuar con rigurosidad cuando se habla de recursos públicos".

Riera ha defendido que el presidnte Galmés ya exigió explicaciones a su vicepresidente la semana pasada y ha recordado que el Consell puso en marcha una investigación interna con la elaboración de varios informes que determinarán las posibles consecuencias a las que podría enfrentarse Bestard. "Se aplicarán todas las medidas que digan los informes. No se dejará pasar ninguna irregularidad y el señor Bestard asumirá su responsabilidad", ha asegurado.

Sin embargo, cuestionada sobre las declaraciones de Bestard a su salida de la Comisión la semana pasada, en las que reconocía de forma explícita haber usado coches del Consell "por comodidad" y de forma privada, Riera ha vuelto a escudarse en los informes y ha evitado condenar con más rotundidad los hechos. "Tenemos que ser prudente hasta que se tenga toda la información. Lo que no haremos es actuar de forma chapucera como está haciendo la izquierda para intentar sacar rédito político de otro grupo como es Vox", ha argumentado la portavoz popular, a lo que ha añadido: "Debemos conocer cuál es el alcance de los hechos. Las valoraciones deben ser técnicas y jurídicas, no políticas".