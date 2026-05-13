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Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ya realizó en 2023 una inspección que advertía de diez habitáculos insalubres sin las mínimas condiciones necesarias

Imágenes del interior de las infraviviendas del supermercado desalojado del centro de Ibiza

Imágenes del interior de las infraviviendas del supermercado desalojado del centro de Ibiza

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Imágenes del interior de las infraviviendas del supermercado desalojado del centro de Ibiza / DI

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

El albergue ilegal desalojado este martes por mandato judicial en Ibiza era un agujero insalubre y cochambroso, tal y como atestiguan las imágenes capturadas en su interior tras el lanzamiento.

El Ayuntamiento de Ibiza ya realizó en 2023 una inspección del local que, a tenor de lo que se ha podido comprobar ahora, se quedaba corto para explicar las condiciones en las que vivían su decena de residentes.

Lo que describía aquel informe es lo mismo que se han encontrado los policías y los trabajadores de los juzgados que han coordinado el desalojo. Es decir, "diez habitáculos con uso de morada humana donde se realizan las funciones de todo uso (dormitorio, comedor-salón y cocina)" que, además, no contaban con "las mínimas dimensiones, equipamiento, ventilación e iluminación necesarias para dicho uso". También había varios baños comunitarios.

El expediente también avisaba de una instalación eléctrica sobrecargada mediante regletas y cables sin ningún tipo de protección que suponía un peligro de cortocircuitos u otros accidentes eléctricos, así como falta de ventilación y carencia de limpieza, algo a lo que contribuían unos suelos encharcados por una red de saneamiento saturada.

Si descrito sobre un papel ya sonaba peligroso y muy desagradable, visto en imágenes confirma con creces que el escenario donde vivían al menos diez personas era digno de una película de terror. Basura acumulada por todas partes, cubículos angostos y sin ventanas separados por tabiques de pladur, números pintados en las puertas con grafiti... Los trabajos de limpieza que deberán acometer ahora los propietarios son ingentes.

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El arrendatario del local de un supermercado lo había transformado, sin permiso de la propiedad, en un albergue ilegal con cubículos insalubres que alquilaba. La propiedad ha logrado ahora recuperar el local, después de una pesadilla que les ha costado varios años de disgustos y dinero, no solo de lo que no ha percibido, sino de lo que deberá invertir para recuperarlo, pues está destrozado.

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