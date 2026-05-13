Baleares y Canarias se unen en una alianza estratégica para reforzar la protección del medio marino

La Alianza ALAMAR ha celebrado este miércoles en la Universitat de les Illes Balears (UIB) su primera jornada en territorio balear. La intención es consolidar una red de colaboración entre entidades, administraciones y proyectos vinculados a la custodia marina en Baleares y Canarias.

El encuentro, titulado ‘Jornada formativa en custodia marina’, se enmarca dentro del proyecto ‘Alianza de entidades e iniciativas de custodia marina participativa’ (ALAMAR). Esta iniciativa, apoyada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca establecer un marco de trabajo conjunto para la evaluación y gestión de los espacios litorales y marinos.

Durante la jornada, han participado representantes institucionales, entidades ambientales y miembros de la comunidad científica para debatir sobre conservación marina. La primera intervención ha corrido a cargo de la presidenta de la Iniciativa de Custòdia del Territori a les Illes Balears (ICTIB), Inmaculada Férriz, quien ha asegurado que “Baleares y Canarias están liderando la preocupación por la custodia marina”.

Por su parte, la coordinadora del proyecto ALAMAR, Aina Trías, ha explicado que la alianza nace para conectar “problemáticas comunes entre territorios insulares” y fortalecer el trabajo colectivo. Según ella, “no es un requisito de la alianza estar solo en islas, pero sí que nos identifica, porque hay muchos problemas en los espacios litorales y marinos”.

Entre los objetivos principales del proyecto, Trías ha destacado la necesidad de “reforzar la capacidad de interlocución con las entidades” y generar criterios y recomendaciones conjuntas sobre actividades que afectan al litoral. Además, ha anunciado que ALAMAR contará próximamente “con página web y redes sociales” para ampliar la participación y dar visibilidad a la red.

Del mismo modo, la coordinadora general del proyecto, Marina Tysoe, ha defendido la importancia de consolidar “herramientas comunes” en torno a la custodia marina. “Hemos avanzado en herramientas que nos permiten a día de hoy hablar de custodia marina; por eso, nace esta alianza entre Baleares y Canarias, que consiste en preservar esta custodia”, ha afirmado.

Programación de la jornada

La jornada ha arrancado a las 10 horas con el acto de presentación, tanto de la propia alianza como del nuevo Grado de Ciencias de la Mar de la UIB. Posteriormente, Iván Ramos, director general de Medi Natural i Gestió Forestal, y Antoni Grau, director general de Pesca, han compartido con los asistentes la trayectoria de la administración pública balear en materia de custodia marina.

Por la tarde, la jornada continuará con una mesa redonda centrada en experiencias estatales de conservación y custodia marina. En ella participarán Juan Calvo, de Aliança per l’Aigua; Cristina Camacho, del proyecto ZEConsciente; Juanita Zorrilla, de Submón; y Óscar Prada, de SEO BirdLife.

Grado de Ciencias de la Mar en la UIB

Uno de los anuncios más destacados de la jornada ha sido la presentación oficial del nuevo Grado de Ciencias de la Mar de la UIB, que comenzará el próximo curso académico con 35 plazas de nuevo ingreso.

El decano de la Facultad de Ciencias, Joan Ribot, ha defendido la importancia de incorporar estos estudios en una comunidad “estrechamente vinculada al mar”. Asimismo, ha asegurado que la universidad quiere implicarse “en actividades encaminadas a la mejora de la ciencia y la sostenibilidad”.

Por su parte, el jefe de estudios del grado, Lluís Gómez, ha explicado que Baleares reúne unas condiciones “perfectas” para implantar esta formación gracias a “su tradición investigadora y a la presencia de centros especializados en investigación marina”. Además, ha anunciado que el grado será presencial y ofrecerá dos itinerarios: “oceanografía y explotación marina, y recursos y gestión del medio marino”. Además, incluirá “600 horas de prácticas en laboratorios o salidas al mar”.

Gómez también ha destacado “la vocación internacional de los estudios”, ya que los alumnos podrán cursar parte de la formación en universidades de otros países. “Queremos formar a personas que sean capaces de gestionar el medio costero y marino”, ha señalado.