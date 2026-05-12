¿Tienes una vivienda vacía en Mallorca? Estas son las ayudas que podrías recibir por cederla al alquiler asequible

Tener una vivienda vacía en Mallorca puede dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad. En plena crisis del alquiler, con miles de residentes buscando piso y propietarios que temen impagos, desperfectos o inseguridad jurídica, las administraciones han puesto el foco en una fórmula concreta: incentivar la cesión de viviendas vacías a programas públicos de alquiler asequible.

La novedad llega por dos vías. Por un lado, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora nuevas ayudas para propietarios que pongan viviendas vacías a disposición de programas de alquiler social o asequible. Por otro, en Baleares ya existe el programa autonómico Lloguer Segur, impulsado por el Govern para movilizar viviendas vacías con intermediación pública.

Hasta 600 euros al mes: la ayuda estatal que mira a los propietarios

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla ayudas para propietarios que cedan viviendas vacías a programas de alquiler asequible o social. La medida más llamativa es una subvención de hasta 600 euros mensuales por vivienda, vinculada a una cesión mínima de siete años dentro de programas públicos o concertados.

La idea es sencilla: compensar al propietario por alquilar por debajo del precio de mercado y, al mismo tiempo, aumentar la oferta disponible para familias y residentes con dificultades para acceder a una vivienda.

Además, el plan estatal también prevé ayudas para rehabilitar viviendas vacías antes de incorporarlas al alquiler asequible. El Ministerio de Vivienda recoge ayudas de hasta 30.000 euros para rehabilitar viviendas que lleven vacías más de dos años, siempre que después se destinen al alquiler residencial asequible durante al menos cinco años.

Baleares ya tiene su propio programa: Lloguer Segur

En las Balearess, el programa clave es Lloguer Segur. Según el Govern, el objetivo es sacar al mercado viviendas que actualmente se encuentran vacías y sin uso, mediante la intermediación entre propietarios e inquilinos para dar seguridad a ambas partes.

El programa está pensado especialmente para pequeños propietarios que no se atreven a alquilar por miedo a impagos, daños en la vivienda o conflictos con el inquilino. A cambio de incorporar el piso al sistema, el propietario cuenta con mediación pública, garantías y una renta fijada dentro de los límites del programa.

¿Qué gana el propietario en Baleares?

La principal ventaja para el dueño de una vivienda vacía es la seguridad. El programa balear se presenta como una fórmula para que el propietario cobre el alquiler con más garantías y para que el inmueble se destine a residentes a precios más accesibles.

El Govern explica que el programa se basa en la intermediación pública y en la colaboración con colegios profesionales, como los agentes de la propiedad inmobiliaria y administradores de fincas, que participan en la gestión, valoración y seguimiento de las viviendas adheridas.

En la práctica, esto permite que muchos propietarios que no quieren alquilar directamente puedan hacerlo con un marco más controlado.

De momento, y según ha confirmado la propia Marga Prohens, presidenta del Govern balear, el programa autonómico Lloguer Segur ha permitido incorporar ya 82 viviendas asequibles al mercado y ha anunciado nuevas "modificaciones del programa" para hacerlo más efectivo.

Requisitos: no todos los pisos pueden entrar

No cualquier vivienda puede incorporarse automáticamente al programa. Según las preguntas frecuentes oficiales de Lloguer Segur, la vivienda debe llevar vacía un mínimo de seis meses con consumos mínimos de suministros, o bien no debe constar nadie empadronado en ella durante el último año.

También se exige que el inmueble esté en condiciones adecuadas para ser alquilado y que el propietario cumpla los requisitos establecidos por el programa:

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