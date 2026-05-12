SAMPOL abre oficina en Marruecos y acelera su expansión en África
La empresa amplía su capacidad para desarrollar oportunidades de negocio en un mercado estratégico
SAMPOL ha abierto una nueva oficina en Tánger (Marruecos), en el marco de su estrategia de expansión internacional y con el objetivo de reforzar su presencia en África.
La compañía ya contaba con actividad en el país con proyectos en ejecución y, con esta nueva sede, amplía su capacidad para desarrollar nuevas oportunidades de negocio en un mercado estratégico.
La elección de Tánger responde a su posición como hub logístico e industrial y a su proximidad con Europa, factores que están impulsando la actividad empresarial y la inversión en el país.
La nueva oficina permitirá a SAMPOL consolidar su estructura local y abordar oportunidades en Marruecos y, a medio plazo, en África.
Según Carmen Sampol, CEO de la compañía, “la apertura de esta oficina responde a nuestra apuesta por crecer en mercados con potencial y consolidar una presencia estable en la región. Nuestro objetivo es desarrollar actividad aplicando un modelo de trabajo basado en el rigor, la planificación y la ejecución de proyectos en entornos exigentes”.
Con este movimiento, SAMPOL avanza en su diversificación geográfica.
Sobre Grupo SAMPOL
Grupo SAMPOL es un grupo multinacional de capital español especializado en soluciones de ingeniería aplicada a la eficiencia energética, la sostenibilidad, las instalaciones integrales y la digitalización.
Fundada en Mallorca en 1934, la compañía desarrolla su actividad en tres grandes líneas de negocio: (i) la proyección, construcción y explotación de proyectos energéticos (generación, cogeneración y energías renovables); (ii) la ejecución de instalaciones integrales en infraestructuras (aeropuertos, puertos, hoteles, edificios emblemáticos, etc.. ) (iii) y el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la digitalización y el software a medida.
Su modelo de trabajo integra capacidad técnica, conocimiento del entorno y una ejecución rigurosa, basada en la responsabilidad y la calidad.
El grupo tiene presencia permanente en España, Puerto Rico, República Dominicana, México, Jamaica, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, USA, Canadá, Zanzíbar, Marruecos, Cabo Verde, Colombia Costa Rica, Italia, a lo largo de sus más de 90 años de historia ha desarrollado proyectos internacionales en 26 países y 4 continentes.
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