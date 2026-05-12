Salud Deudero, científica del IEO, ingresa en la Real Academia de Ciencias de España

La bióloga marina e investigadora del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), excelentísima Dra. Salud Deudero leyó el miércoles 29 de marzo su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. En el acto estuvieron presentes el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, Chema Martell y la directora del IEO, Rosa Figueroa.

La Dra. Deudero defendió su discurso titulado 'Microplásticos en ecosistemas marinos: el gran desafío ambiental' en sesión solemne para tomar posesión de su plaza de Académica de Número y que fue contestado en nombre de la Corporación por el Excmo. Sr. D. Miguel Delibes.

En su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias de España, la Dra. Deudero manifestó la urgencia de estudiar la biodiversidad marina en un entorno que cambia más rápido que nuestra capacidad de evaluarlo. Asimismo, expuso la necesidad de abordar la contaminación por plásticos como una crisis global que exige respuestas científicas, políticas y sociales coordinadas.

Durante su intervención, subrayó que los microplásticos están presentes en todos los océanos, desde la superficie hasta los fondos marinos, y afectan incluso a los santuarios marinos, como el archipiélago de Cabrera.

La bióloga marina, que llevará la medalla 63 de la Academia, señaló que incluso estos espacios protegidos no están a salvo de esta amenaza, y ha reclamado una transformación profunda del modelo de producción y consumo, más allá de mejoras puntuales en reciclaje o gestión de residuos. Por ejemplo, los polímeros de los plásticos amenazan a especies como mejillones, además de alterar las redes tróficas y el equilibrio de los ecosistemas.

Asimismo, destacó el papel de la ciencia como generadora de conocimiento y como actor clave para orientar la acción colectiva frente a una de las principales amenazas ambientales para los océanos.

La investigadora y directora del Centro Oceanográfico de Baleares (IEO-CSIC) concluyó reafirmando su compromiso con el estudio de los microplásticos y con la divulgación científica como herramienta para impulsar soluciones efectivas y proteger la biodiversidad marina.

Tras su toma de posesión, ayer lunes 11 de mayo la presidenta del Govern de les Illes Balears Margalida Prohens, recibió en audiencia en el Consolat de Mar a la investigadora y académica numeraria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, la Dra. María de la Salud Deudero Company.

Salud Deudero, científica del IEO, junto a Marga Prohens / Instituto Español de Oceanografía

Salud Deudero es doctora en Biología (España, 1998) y Máster en Ecología Marina Fundamental y Aplicada (Bélgica, 1993). Investigadora postdoctoral en la Universidad de Newcastle (Reino Unido, 1999-2001) e investigadora en el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de las Islas Baleares (2001-2008), donde ha sido profesora y ha impartido varios másteres de postgrado en Ecología Marina. Conferenciante, docente y divulgadora ha copresidido comités internacionales relacionados con el estudio de la biología marina y dirigido 12 tesis doctorales, 20 tesis de licenciatura y 25 tesis de máster. Ha sido Delegada Institucional del CISC en Illes Balears y actualmente dirige el Centro Oceanográfico de Baleares (IEO-CSIC). La Dra. Deudero es referente internacional en el estudio de los microplásticos en especies marinas, la ecología costera y los impactos humanos sobre el medio marino.

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, desde sus estatutos fundacionales aprobados por la Real Orden de 25 de febrero de 1847, es una institución pública que tiene por objeto fomentar el estudio, la investigación y la difusión social de las Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas, Geológicas y Biológicas y de sus aplicaciones, así como promover el apoyo a las mismas y propagar su conocimiento.

Entre sus principales funciones destaca la de asesoramiento al Gobierno en temas de su competencia, singularmente en los de política científica que puedan tener trascendencia en el desarrollo científico y tecnológico del país. De igual modo, la Academia asume otras tareas, como organizar reuniones y seminarios sobre las especialidades mencionadas, publicar su revista y memorias científicas, así como otro tipo de informes o estudios, fijar y definir la terminología científica y técnica, velando por la propiedad del lenguaje, adjudicar premios, etc.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) es un Centro Nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dedicado a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino. El IEO representa a España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros oceanográficos costeros, cinco plantas de experimentación de cultivos marinos, 12 estaciones mareográficas, una estación receptora de imágenes de satélites y una flota compuesta por cinco buques oceanográficos, entre los que destacan el Odón de Buen, el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño.