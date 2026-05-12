Decenas de vuelos sufren retrasos en el aeropuerto de Palma

El temporal que afecta a distintos puntos de la Península y de Europa está provocando este martes retrasos en decenas de vuelos con salida desde el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma.

Aunque en Mallorca la situación meteorológica se mantiene por el momento estable y sin grandes incidencias, las condiciones adversas en otros territorios europeos están repercutiendo directamente en la operativa aérea del aeropuerto palmesano.

En el ámbito nacional, varios vuelos previstos para esta tarde con destino a ciudades como Barcelona y Málaga han registrado retrasos de al menos quince minutos, según reflejaban los paneles informativos de salidas del aeropuerto. Asimismo, la cuenta oficial en X de los Controladores Aéreos también ha comunicado la demora hacia la capital catalana.

Las incidencias también están afectando a numerosas conexiones internacionales. Entre los vuelos con demora aparecen destinos como Malpensa, Luxemburgo, Nantes, Copenhague, Düsseldorf, Viena, Otopeni y Bérgamo, además de otras rutas europeas que han sufrido modificaciones en sus horarios de embarque.

Noticias relacionadas

El panel de Salidas anuncia retrasos en el aeropuerto de Palma / DM

En las pantallas de información de Son Sant Joan podían observarse durante la tarde numerosos avisos de “retrasado”, así como cambios en las horas previstas de embarque. Pese a ello, la actividad en el aeropuerto continúa desarrollándose con relativa normalidad y, por el momento, no se han comunicado cancelaciones generalizadas.