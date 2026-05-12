Prohens promete diálogo con Afedeco y Pimeco tras la polémica por las enmiendas de PP y Vox para ayudar a las grandes superficies

La presidenta del Govern, Marga Prohens, promete mantener el "diálogo y escucha real" con las patronales del pequeño comercio después de la polémica generada por las enmiendas pactadas entre PP y Vox sobre regulación comercial, rechazadas públicamente por Afedeco y Pimeco. Durante la sesión de control del Parlament, el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado al Ejecutivo de impulsar "una política expansiva contra el pequeño comercio de aquí" y ha reprochado al conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, haber asegurado que las patronales conocían y compartían las modificaciones legislativas.

Prohens ha asegurado que el Govern trabaja "siempre" de la mano de los agentes sociales y económicos de las islas, por lo que reivindica que tanto las medidas económicas como las sociales impulsadas durante la legislatura se negocian previamente con sectores afectados y sindicatos. "Las medidas económicas se negociaron con todos los sectores y sindicatos, y las medidas sociales también se han negociado", sostiene.

La líder del Ejecutivo autonómico ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al pequeño comercio en plena controversia con las patronales comerciales. "También estaremos al lado del pequeño comercio desde el diálogo y la escucha real, porque el diálogo social y escuchar al sector es un compromiso, no para tenerlos como atrezzo, no para darles un plato de lentejas", añade.

"Nos comprometemos a seguir escuchando"

Por su parte, Sáenz de San Pedro asegura que el Govern mantendrá el diálogo con las patronales comerciales pese a la polémica generada: "Nos comprometemos a seguir escuchando a Afedeco, Pimeco y a todos", afirma el conseller, que acusa a la oposición de llevar "demasiado tiempo con esta política de meter miedo".

El conseller rechaza además las críticas sobre un cambio de modelo comercial en Baleares y sostiene que las patronales "saben perfectamente" cuál es la posición del Ejecutivo autonómico. "Han querido hacer creer que este Govern quiere romper el modelo comercial balear y esto no cuela", señala. Según defiende, el Ejecutivo apuesta por "el comercio de proximidad, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica y un modelo equilibrado y compatible con nuestro territorio". El conseller acusa además a la oposición de "utilizar el miedo y la desinformación para sacar rédito político a costa del pequeño comercio, las pymes y los autónomos".

Negueruela acusa al Govern de favorecer a las grandes superficies

Por su parte, Negueruela acusa al Govern de impulsar "una política expansiva contra el pequeño comercio de aquí" y reprocha al conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, haber asegurado que las patronales conocían y compartían las modificaciones legislativas.

"Sáenz de San Pedro mintió diciendo que habían pactado la enmienda con Afedeco y Pimeco, que dicen que nunca les habló de eso", afirma el dirigente socialista. Según explica, la falta de consenso obliga posteriormente al Ejecutivo autonómico a reunirse con las patronales para explicar el contenido de la reforma e intentar reconducir el conflicto.

"Por eso hacen una reunión el miércoles para explicar de qué iba la enmienda. Por eso vuelve a reunirlos ayer por la tarde para intentar convencerlos de algunas cosas", señala. Negueruela vincula directamente las enmiendas con una posible expansión de grandes superficies comerciales en Baleares y pregunta a Prohens si respalda operaciones como la ampliación de Alcampo, la remodelación de Festival Park o la implantación de nuevos hipermercados en polígonos.

El portavoz socialista reclama además que el Govern garantice que no impulsará ninguna reforma comercial sin el consenso de Afedeco y Pimeco. "Espero que reúna a Afedeco y Pimeco para decirles que no habrá ninguna reforma sin su consenso, da igual lo que diga el conseller", afirma. También acusa a la presidenta de evitar responder directamente sobre el modelo comercial que impulsa el Ejecutivo autonómico. "Ha contestado a todo menos a lo que le he preguntado porque hay cosas que no quiere contestar de la gestión en comercio", critica.

Negueruela insiste además en que la última gran reforma comercial de Baleares fue fruto de un acuerdo político y empresarial amplio. "La última ley de comercio la pactamos usted y yo, junto a Afedeco y Pimeco. No debería tocarla por la puerta de atrás", concluye.