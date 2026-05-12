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El nuevo centro de control del aeropuerto de Palma se levantará en Son Bonet, costará 81 millones y estará terminado en tres años

El Consejo de Ministros autoriza a Enaire sacar a concurso la nueva construcción, que estará formada por cuatro módulos: el centro de control, el centro de formación y contingencias, un edificio de sistemas de apoyo y otro de accesos, además de aparcamiento y zonas verdes

La nueva infraestructura dejará a la actual torre de control solo para el control de pistas de Son Sant Joan y permitirá dar a la navegación aérea en Baleares un salto tecnológico muy importante, además de gestionar con más seguridad los momentos de saturación típicos del verano

Recreación del nuevo Centro de Control de Vuelos de Balares que se construirá en Son Bonet

Recreación del nuevo Centro de Control de Vuelos de Balares que se construirá en Son Bonet / Enaire

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes a sacar a concurso a través de Enaire, la construcción del nuevo Centro de Control de Tránsito Aéreo de Baleares y el traslado de la sede de la Dirección Regional de Navegación Aérea al aeródromo de Son Bonet, en Marratxí.

La actuación supondrá una inversión de 81,4 millones de euros, sin IVA, y tendrá un plazo de ejecución de 32 meses. El proyecto permitirá trasladar el actual centro de control ubicado en el aeropuerto de Palma de Mallorca a la nueva infraestrucura, liberando espacio para las reformas y mejoras previstas por Aena en el recinto aeroportuario y dejando la actual torre de control para el control de pistas aeroportuario.

Según el Ministerio, el nuevo emplazamiento permitirá ampliar y modernizar las infraestructuras de navegación aérea en Baleares con tecnología más avanzada, además de incorporar una nueva sala de contingencia físicamente separada de las instalaciones actuales. El objetivo es reforzar la eficiencia y seguridad del sistema que gestiona las operaciones aéreas de entrada y salida del archipiélago.

Las obras se desarrollarán en una parcela independiente dentro de Son Bonet, lo que permitirá ejecutar la construcción sin afectar a las operaciones actuales y garantizar una transición “segura, eficiente y planificada”, ha querido subrayar el Gobierno

El complejo estará formado por cuatro módulos constructivos. Los dos principales serán el edificio operativo del Centro de Control y oficinas, y un Centro de Formación, Simulación y Contingencias destinado tanto a la continuidad operativa ante incidencias como a la preparación técnica del personal. El proyecto incluirá además un módulo de sistemas de apoyo y otro de control de accesos.

La infraestructura forma parte del denominado Plan de Vuelo 2030 de Enaire y está concebida como una instalación estratégica para la gestión del espacio aéreo del arco mediterráneo. El gestor estatal considera que el nuevo centro permitirá afrontar con mayores garantías los retos futuros del tráfico aéreo.

Recreación de los nuevos edificios con los que contará el nuevo Centro de Control de Vuelos de Baleares, que cambia Son Sant Joan por Son Bonet

Recreación de los nuevos edificios con los que contará el nuevo Centro de Control de Vuelos de Baleares, que cambia Son Sant Joan por Son Bonet / Enaire

El proyecto incorpora medidas de sostenibilidad ambiental, integración paisajística y ahorro hídrico, además de actuaciones de conservación patrimonial. El 35 % de la superficie estará destinado a zonas verdes y plazas de aparcamiento, mientras que los materiales y diseños previstos seguirán criterios medioambientales y de eficiencia energética.

En el plano económico, el Ministerio subraya que la inversión contribuirá a fortalecer la actividad empresarial y el empleo en Baleares, una comunidad donde el transporte aéreo constituye un elemento estratégico para su economía. Enaire optó por Son Bonet tras analizar distintas alternativas y concluir que era la opción más eficiente y sostenible a largo plazo, frente a las limitaciones de espacio y accesibilidad del actual emplazamiento dentro del aeropuerto de Palma.

De hecho, la necesidad de disponer de accesos directos eficientes para los servicios propios y de apoyo del Centro de Control de Palma obligaba a la asunción de importantes inversiones que, a largo plazo, hubieran podido resultar ineficientes debido a la indisponibilidad suficiente de espacios en la parcela actual, dentro de un recinto aeroportuario que está embebido en un proyecto de reforma y mejora.  

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El análisis de los distintos escenarios decantó la opción del traslado al Aeródromo de Son Bonet como la alternativa más eficiente, sostenible y de futuro para los servicios que presta Enaire en el espacio aéreo del archipiélago balear.

Recreación aérea de los cuatro nuevos edificios del nuevo centro de control.

Recreación aérea de los cuatro nuevos edificios del nuevo centro de control. / Enaire

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