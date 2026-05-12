El Govern confirma que docentes sin el requisito del catalán podrán ser funcionarios de carrera pero sin participar en concursos de traslado

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha confirmado este martes en el Parlament que los docentes que accedan a plazas de "muy difícil cobertura" sin acreditar inicialmente el conocimiento de catalán podrán convertirse en funcionarios de carrera, aunque no podrán participar posteriormente en concursos de traslado hasta obtener la competencia lingüística exigida por la normativa autonómica.

Las declaraciones de Vera aclaran uno de los principales interrogantes surgidos tras la aprobación de la modificación de la Ley de Educación impulsada por PP y Vox, que introduce excepciones al requisito de catalán en determinadas especialidades docentes. El PP aseguró la semana pasada que los docentes que accedan a estas plazas sin acreditar inicialmente el conocimiento de catalán no podrán consolidar una plaza definitiva hasta demostrar posteriormente esa competencia lingüística. Sin embargo, esta interpretación choca con la literalidad de la enmienda aprobada junto a Vox.

El artículo 85.1 de la Ley de Educación de Baleares establece que el acceso a la función pública docente como funcionario de carrera se regirá por la legislación básica del Estado, por la propia ley autonómica y por el desarrollo normativo que impulse la administración educativa. La modificación aprobada ahora afecta al artículo 85.2, que pasa a señalar que "deberá acreditarse el conocimiento de la lengua catalana en los términos que se establezcan reglamentariamente", aunque añade una excepción: "Se exceptúa esta exigencia en las especialidades docentes que, al efecto, defina el Consejo de Gobierno como de muy difícil cobertura, mediante acuerdo". Es decir, el redactado no incorpora limitaciones temporales, no menciona que los docentes afectados deban acreditar posteriormente el catalán y tampoco especifica que no puedan consolidar una plaza definitiva mientras no obtengan esa competencia lingüística.

Funcionarios de carrera, pero con movilidad limitada

Vera ha explicado que los docentes que accedan a estas plazas sin catalán quedarán en situación de "expectativa de destinación". Esto significa que podrán adquirir la condición de funcionarios de carrera, pero no tendrán plena movilidad dentro del sistema educativo público balear. "Si bien serán funcionarios de carrera, no podrán participar en ningún concurso de traslado de plazas sin acreditar el requisito del catalán según el decreto 115/2001", ha señalado el conseller.

El titular de Educación ha defendido que la medida busca resolver problemas de cobertura en determinadas especialidades donde la Administración tiene dificultades para encontrar candidatos suficientes. Según ha explicado, en algunos casos ni siquiera han podido constituirse tribunales en procesos selectivos por falta de aspirantes.

El conseller también ha insistido en diferenciar entre las plazas de "muy difícil cobertura" en adjudicaciones y las declaradas así en oposiciones. Según ha señalado, se trata de categorías distintas y con objetivos diferentes. "Las primeras son estímulos retributivos para cubrir plazas y las segundas son la eliminación del requisito del catalán ex ante en aquellas plazas donde, por ejemplo, los tribunales no se han podido ni constituir en diversas convocatorias", ha explicado.

Vera ha asegurado que las especialidades afectadas se determinarán mediante "criterios técnicos" y no políticos. "Las plazas de difícil cobertura en oposición no serán las mismas que las de difícil cobertura en adjudicaciones", ha señalado.

Més acusa al Govern de "vender la escuela pública y la lengua catalana"

La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha acusado al Govern de "vender la escuela pública y la lengua catalana a cambio de unos presupuestos" después de que PP y Vox hayan aprobado la modificación legal que permitirá convertir en funcionarios de carrera a docentes que no acrediten inicialmente el conocimiento de catalán.

Durante el pleno del Parlament, Ramon ha calificado la medida de "vergüenza política" y ha reprochado al Ejecutivo autonómico haber "engañado" a la ciudadanía sobre el alcance real de la reforma. "El PP y el conseller salieron a decir que esta barbaridad quedaría matizada, que estas personas no tendrían plaza definitiva, que sería una excepción limitada, pero a la hora de la verdad aprueban exactamente aquello que Vox exigía: consolidar dentro del sistema educativo a personas que no entenderán la lengua propia".

La diputada ecosoberanista ha advertido de las consecuencias prácticas que, a su juicio, tendrá la medida en los centros educativos. "Hablamos de maestros y profesores que no entenderán a los alumnos, que no entenderán reuniones, informes, protocolos, documentación interna o las plataformas educativas del sistema", ha señalado.

Ramon ha asegurado además que esta situación ya se está produciendo en algunos centros de Baleares. Como ejemplo, ha citado el caso de Formentera, donde "un docente andaluz con nociones de catalán ha cubierto una plaza de profesor de catalán", así como tutorías en las Pitiüses ocupadas por docentes "sin ninguna noción de la lengua propia". También ha mencionado el caso de una orientadora de un instituto que "no entiende el catalán y, en consecuencia, tampoco los documentos con los que debe trabajar". Según la diputada de Més, estas situaciones ya están generando "tensión y problemas de convivencia" en algunos centros educativos porque existen docentes "con cero interés por entender y aprender el catalán".

"Hablamos de convertir en estructural una situación que hace imposible garantizar el derecho de los alumnos a vivir la educación en catalán", ha insistido Ramon, que también ha rechazado que el problema de cobertura de plazas tenga relación con el requisito lingüístico. "La dificultad para cubrir plazas no tiene nada que ver con la lengua, sino con el desastre del coste de vida que sufrimos. Tiene que ver con salarios bajos, con alquileres imposibles y con profesionales expulsados porque no llegan a final de mes", ha apuntado.

En este sentido, la diputada ha acusado al PP de utilizar el debate lingüístico para evitar afrontar los problemas estructurales del sistema educativo balear. "En lugar de afrontar el problema real, el PP ha elegido el camino más cobarde: cargar contra el catalán", ha criticado.

Finalmente, Ramon ha vinculado la reforma con el contexto de movilizaciones sociales en defensa de la lengua catalana. "Mientras miles de personas salen a la calle para defender la lengua, ustedes responden debilitándola desde dentro de las aulas", ha afirmado, mientras añade: "Mientras la sociedad reclama más protección para el catalán, ustedes abren la puerta para que desaparezca del espacio más importante de cualquier país: la escuela".

Defensa del catalán y rechazo a las "políticas de trincheras"

Durante su intervención, el conseller también ha reivindicado su relación personal con la lengua catalana y ha rechazado convertir el debate lingüístico en una confrontación política permanente. "Soy filólogo y he estudiado catalán porque quiero a la lengua", ha afirmado. "No hay nada más pernicioso para la lengua que hacer políticas de trincheras".

Vera ha defendido que el catalán "no se impone" y que debe convivir con el castellano. "La lengua se cuida y coexiste con otras: una que es propia y vernácula de esta tierra y otra que es igual de nuestra, propia de nuestro país España", ha señalado. Además, ha rechazado las advertencias de quienes sostienen que la eliminaciión del requisito lingüístico acabará debilitando el uso del catalán en la educación pública. "Decían lo mismo de los médicos y desde que hemos quitado el requisito de catalán hay más profesionales que nunca haciendo cursos", ha asegurado, en referencia a la situación en la sanidad pública balear.