Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IB. Salut Recurre SentenciaAgresión Sexual NiñoTurista Soprendida Precios PalmaEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Precariedad

Una familia de tres miembros necesita el 70% del salario

Esto en el supuesto de que trabajen dos miembros; si solo trabaja uno tendrían grandes dificultades

CBRE señala el fuerte encarecimiento de la vivienda que se da en las islas

CBRE señala el fuerte encarecimiento de la vivienda que se da en las islas / M. Mielniezuk

redacción

Palma

El problema de la vivienda constituye uno de los grandes desafíos de las familias para poder cubrir sus gastos básicos y llegar a final de mes sin grandes dificultades. Balears se encuentra en lo más alto del ranking en cuanto a los precios de alquiler de toda España, al igual que el de las hipotecas, suponiendo, solo el capítulo destinado a vivienda algo más del 60% de los ingresos.

La cesta de la compra se ha encarecido en las islas de forma alarmante situándonos por encima del resto de comunidades lo que, sumado al precio de la electricidad y los carburantes, impide que cada vez más familias tengan dificultades para llegar a final de mes. Tener trabajo en Balears no supone tener las necesidades cubiertas.

Alfonso Rodríguez, Presidente de Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares señalaba que los organismos internacionales recomiendan no superar el 30% de los ingresos destinado a alquiler o hipoteca, cosa que en el caso de Balears doblamos fácilmente.

Las islas se mantienen como una de las comunidades con la cesta de la compra más cara de España. En 2025, el gasto medio por persona y año en alimentación asciende a unos 2.130 euros, lo que representa un 14,8% más que la media nacional.

La compra mínima mensual para cubrir productos básicos (alimentación, higiene) se sitúa en torno a los 532,50 euros (dato a abril 2026) en familia de tres miembros.

Noticias relacionadas

Balears ocupa el segundo lugar en el ranking de comunidades con mayor coste de la cesta de la compra en España, superando la media nacional. El alto coste se ve influenciado por el transporte y la alta demanda turística.

TEMAS

  • Familia
  • Balears
  • comunidades
  • las Islas
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
  2. Accidente en el aeropuerto de Palma: Un avión de Air Europa sale de su trayectoria al aterrizar y queda atravesado en la pista norte
  3. Mallorca, en alerta: la Aemet pone hora a las lluvias más intensas este miércoles
  4. La reforma del centro comercial Festival Park abre otra batalla con el pequeño comercio
  5. El Govern aprueba la jornada laboral de 35 horas para funcionarios, una subida salarial del 1,5% y más flexibilidad en las vacaciones
  6. No puede ser que alguien que se aloje en un Airbnb y se le dé una tarjeta del TIB': denuncian fraudes en el transporte público de Mallorca
  7. Una clínica privada de Palma indemnizará con más de 200.000 euros a una madre tras no detectar malformaciones en el feto en una ecografía
  8. Una madre trabajadora demanda a su empresa por no permitirle conciliar su vida familiar en Mallorca

Una familia de tres miembros necesita el 70% del salario

Una familia de tres miembros necesita el 70% del salario

Un cuarto de siglo tendiendo la mano desde La Salle

Alumnos del Sant Josep Obrer se forman en Brasil de la mano del principal hub de emprendimiento y formación empresarial de Latinoamérica

El TSJB tumba las bases del proceso para estabilizar a 64 policías de la Autoridad Portuaria de Baleares por "discriminación intolerable"

PP y Vox reforman la ley para ampliar las concesiones náuticas y los usos comerciales en los puertos de Baleares

PP y Vox reforman la ley para ampliar las concesiones náuticas y los usos comerciales en los puertos de Baleares

Vendedores de la ONCE en Palma valoran la oportunidad laboral: “Este trabajo me llena mucho más que estar en casa”

Vendedores de la ONCE en Palma valoran la oportunidad laboral: “Este trabajo me llena mucho más que estar en casa”

Las ayudas del Govern al transporte de mercancías de Baleares por la guerra de Irán serán de 1.000 a 2.000 euros por vehículo

Las ayudas del Govern al transporte de mercancías de Baleares por la guerra de Irán serán de 1.000 a 2.000 euros por vehículo

SAMPOL abre oficina en Marruecos y acelera su expansión en África

SAMPOL abre oficina en Marruecos y acelera su expansión en África
Tracking Pixel Contents