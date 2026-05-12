Una familia de tres miembros necesita el 70% del salario

El problema de la vivienda constituye uno de los grandes desafíos de las familias para poder cubrir sus gastos básicos y llegar a final de mes sin grandes dificultades. Balears se encuentra en lo más alto del ranking en cuanto a los precios de alquiler de toda España, al igual que el de las hipotecas, suponiendo, solo el capítulo destinado a vivienda algo más del 60% de los ingresos.

La cesta de la compra se ha encarecido en las islas de forma alarmante situándonos por encima del resto de comunidades lo que, sumado al precio de la electricidad y los carburantes, impide que cada vez más familias tengan dificultades para llegar a final de mes. Tener trabajo en Balears no supone tener las necesidades cubiertas.

Alfonso Rodríguez, Presidente de Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares señalaba que los organismos internacionales recomiendan no superar el 30% de los ingresos destinado a alquiler o hipoteca, cosa que en el caso de Balears doblamos fácilmente.

Las islas se mantienen como una de las comunidades con la cesta de la compra más cara de España. En 2025, el gasto medio por persona y año en alimentación asciende a unos 2.130 euros, lo que representa un 14,8% más que la media nacional.

La compra mínima mensual para cubrir productos básicos (alimentación, higiene) se sitúa en torno a los 532,50 euros (dato a abril 2026) en familia de tres miembros.

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Balears ocupa el segundo lugar en el ranking de comunidades con mayor coste de la cesta de la compra en España, superando la media nacional. El alto coste se ve influenciado por el transporte y la alta demanda turística.