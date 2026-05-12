La Facultad de Educación de la UIB alerta de una "regresión" en el uso habitual del catalán que afecta a los futuros maestros de Baleares

La Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha presentado este martes los resultados de un exhaustivo informe técnico sobre las competencias y usos lingüísticos de su alumnado. El estudio, elaborado por la Comisión de Modelo Lingüístico, analiza la realidad sociolingüística de los futuros maestros del archipiélago "en un contexto de transformación demográfica y creciente diversificación cultural".

Durante el acto de presentación a los medios, la decana de la Facultad, Carme Pinya, ha destacado que este trabajo surge de la necesidad de comprender las dinámicas actuales para orientar la toma de decisiones institucionales. "Nos gustaría que este documento fuese un marco de referencia para la posterior toma de decisiones", ha explicado Pinya, subrayando que la iniciativa forma parte de una apuesta estratégica de la facultad por la planificación lingüística.

Asimetría entre competencia y uso social

El informe, basado en una muestra de 1.157 estudiantes (casi el 70% del alumnado total -68,9%-), revela que el catalán se mantiene como la lengua predominante en el ámbito académico y administrativo, pero pierde terreno frente al castellano en las interacciones personales e informales. El informe arroja datos singulares sobre el origen lingüístico de los estudiantes. Mientras que en el conjunto de la juventud de Baleares el castellano es la lengua inicial mayoritaria, en la Facultad de Educación se observa un perfil distinto: un 31,9% tiene el catalán como lengua inicial, un 25,3% el castellano y destaca un elevado 37,4% de alumnos bilingües iniciales.

Un 31,9% tiene el catalán como lengua inicial, un 25,3% el castellano y destaca un elevado 37,4% de alumnos bilingües iniciales

A pesar de esta base, existe una brecha en la seguridad que sienten al hablar. Ivan Solivellas ha señalado durante la rueda de prensa que "se observa una asimetría en la competencia lingüística autodeclarada". Según el informe, los alumnos puntúan su competencia en castellano con un 38,20 sobre 40, mientras que el catalán baja al 36,19. Esta diferencia se acentúa en el uso social, donde el castellano se percibe como la lengua de "todo el mundo" y el catalán queda relegado a ámbitos específicos.

El ámbito académico como "bastión" del catalán

Los resultados dividen los usos en dos esferas. En la académica, el catalán resiste con fuerza: el uso del catalán en las clases y exámenes obtiene una media de 4,65 sobre 6, y la relación con los servicios administrativos se confirma como el "gran bastión" de la lengua propia con un 4,68. Sin embargo, el vicedecano Llorenç Gelabert ha alertado sobre la regresión en los espacios no formales.

"Hay que entender que formamos a los futuros maestros y, en el contexto sociolingüístico que vivimos, hay una regresión clara de usos del catalán que ya palpábamos en la facultad", ha afirmado Gelabert. De hecho, los datos reflejan que en las relaciones personales con amigos y compañeros, el uso del castellano (4,14) ya supera al del catalán (4,01). Fuera de la universidad, el catalán solo es la lengua mayoritaria en la comunicación con los abuelos, mientras que con parejas y amigos el castellano es la lengua predominante.

En las relaciones personales con amigos y compañeros, el uso del castellano (4,14) ya supera al del catalán (4,01)

Preocupación por el futuro y planes de acción

Uno de los puntos más llamativos es la visión del alumnado sobre el porvenir de la lengua. La mayoría de los encuestados prevé un "futuro negro" para el catalán, y considera que se deben realizar acciones urgentes para mantenerla. Entre las demandas de los futuros profesores destacan incentivar el uso del catalán en la cafetería, pasillos y servicios de conserjería, así como aumentar la oferta de cursos de lengua.

Solivellas ha advertido que "la figura del profesor se ha devaluado considerablemente y se ha relajado la exigencia del catalán", apuntando también a factores políticos. Por su parte, la facultad se ha comprometido a generar un plan de acción coherente con estos datos. "El papel de los centros educativos es muy importante; nuestros alumnos hacen prácticas allí y la lengua tiene un papel fundamental en esa red de intercambio", ha concluido Pinya.