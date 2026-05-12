Detectan una avería en la red de telefonía y recomiendan llamar al 112 ante cualquier emergencia

El Servicio de Emergencias de Baleares ha informado este martes de que se ha detectado una avería en la red nacional de telefonía que afecta a los servicios de emergencias de Baleares y, por tanto, ante cualquier emergencia recomiendan a la población llamar al 112.

Según han señalado, en estos momentos la sala del Centro de Coordinación de Emergencias 112 funciona "prácticamente con normalidad" y, además, se ha reforzado el servicio con gestores del 061.

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El resto de servicios están trabajando para restablecer la normalidad, entre ellos el 061, y, ante cualquier emergencia, insisten en que se llame al 112.