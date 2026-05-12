Curso para que los estudiantes de Mallorca conozcan el peligro que supone conducir un vehículo

La mayoría de adolescentes sueñan en cuanto cumplan la mayoría de edad podrán obtener el carnet de conducir y tener su propio vehículo. Pero conducir, sobre todo en la isla de Mallorca donde cada vez hay más coches en las calles y en las carreteras, puede suponer un peligro, sobre todo por la propia imprudencia del conductor, que suele incumplir con frecuencia las normas de tráfico. La Plataforma Please, de la que forman parte diferentes empresas e instituciones de la isla, lleva años organizando cursos de circulación para escolares en diferentes zonas de Mallorca. El objetivo es que, además de cumplir las normas de tráfico, desde la etapa novel el conductor debe mostrar una actitud amable al volante y un comportamiento que le permita entender al resto de personas que circulan en otros vehículos.

Esta mañana se ha realizado una jornada práctica de circulación en el párking del colegio La Salle de Palma. Han asistido al curso estudiantes adolescentes, a los que se les ha enseñado el peligro que representa la circulación, no solo a los mandos de un coche, sino también mientras circulan con un patinete.

Los alumnos han conocido los puntos ciegos de un camión / B.RAMON

Iñaki Miranda, el portavoz de esta plataforma, explicó que el objetivo principal de esta jornada de enseñanza viaria es que se convierta en una oportunidad para inculcar buenos hábitos a la juventud.

Antes de agarrar un manillar o un volante es necesario tener conocimiento teórico de las normas de circulación. Por ello, la primera enseñanza que han recibido esta mañana los alumnos ha sido, precisamente, las normas teóricas de la circulación, incidiendo en la necesidad de que se debe conocer el significado de todas las señales indicativas de la circulación. También se debe conocer la normativa de obligado cumplimiento que afecta a la circulación de los patinetes o de las propias bicicletas, como por ejemplo que ya no se puede circular por la acera.

Con este primer contacto con los adolescentes el objetivo es que ya de entrada puedan distinguir entre los buenos y los malos hábitos que se cometen en la circulación diaria.

A los chicos se les ha enseñado las normas para circular en bicicleta o patinete / B.RAMON

Otro aspecto importante de estas jornadas prácticas es explicarle a los futuros conductores que conducir un coche no es sencillo, sino todo lo contrario, puede suponer un gran peligro, sobre todo para los demás. Por ello, es muy importante conocer el coche que se conduce, sobre todo en estos tiempos que cada vez son más frecuentes los vehículos eléctricos, que tienen un manejo distinto a los coches de motor de combustión. “Enseñamos el peligro que representa conducir”, detalló Iñaki Miranda, que señaló que una de las enseñanzas más importantes de la jornada es que los alumnos también conozcan los ángulos muertos que existen en la conducción de los camiones, lo que obliga a los usuarios de otros vehículos a ser muy conscientes de las dificultades que deben superar a diario los conductores de los vehículos de gran tonelaje.

La jornada lúdica termina con una prueba práctica. Los alumnos realizan, bien en patinete o en una bicicleta, un recorrido en el que se les obliga a cumplir a rajatabla las indicaciones y las señales que se van colocando.

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Los organizadores creen que este tipo de enseñanzas dedicadas sobre todo a los adolescentes son muy importantes y tienen muy buenos resultados, sobre todo teniendo en cuenta el grave problema de movilidad que se sufre en las carreteras de Mallorca por el exceso de coches.