Un cuarto de siglo tendiendo la mano desde La Salle

Hay aniversarios que no se miden solo en años, sino en nombres propios. En familias acompañadas, en jóvenes que han encontrado una segunda oportunidad, en personas que llegaron huyendo de la guerra o de la soledad y hallaron una puerta abierta. La Fundación Proideba celebró el pasado 8 de mayo en el colegio La Salle Son Rapinya sus 25 años de vida con la presentación del libro 25 Anys junts, una obra conmemorativa que recoge el camino recorrido por esta entidad vinculada a la familia lasaliana en Baleares.

El acto reunió a voluntarios, antiguos colaboradores, representantes de las obras educativas de La Salle en las Islas y miembros de la sociedad civil balear en una jornada con tono de memoria agradecida, pero también de mirada hacia delante. No fue solo la presentación de un libro. Fue, sobre todo, el reconocimiento a una red silenciosa de compromiso que durante un cuarto de siglo ha trabajado junto a personas en situación de vulnerabilidad.

La obra, escrita por el Hermano Rafa Matas, reconstruye la historia de Proideba desde sus raíces evangélicas y desde el carisma educativo de La Salle. Sus páginas no se limitan a ordenar fechas o proyectos, sino que ponen rostro a una manera de entender la solidaridad: cercana, concreta y sostenida en el tiempo.

La celebración tuvo también un marcado componente testimonial. Xavier Bonet, director de la COPE en Baleares y padre de antiguas alumnas del colegio de Son Rapinya, abrió una reflexión sobre los fundamentos que han animado la labor de Proideba desde sus inicios. A partir de ahí, el Hermano Rafa Matas fue dando paso a distintas voces vinculadas a la trayectoria de la fundación, que permitieron recorrer algunos de sus principales ámbitos de actuación.

Entre ellos, la acogida de familias ucranianas desplazadas por la guerra, el acompañamiento a personas en búsqueda de hogar, la atención a menores no acompañados y el proyecto Nou Horitzó, que dispone de tres viviendas destinadas a jóvenes en proceso de emancipación. Experiencias distintas, pero atravesadas por una misma idea: ofrecer apoyo allí donde la fragilidad amenaza con convertirse en exclusión.

El encuentro contó asimismo con la presencia de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, quien puso en valor la importancia del compromiso mantenido por Proideba durante estos 25 años. La presidenta de la fundación, Joana Maria Cunill, cerró las intervenciones con un mensaje de continuidad y esperanza, apelando a la necesidad de seguir respondiendo con ilusión a los nuevos retos sociales.

La Fundación Proideba celebra en el colegio La Salle Son Rapinya sus 25 años de vida / La Salle

También participaron representantes del ámbito diocesano, entre ellos Xisca Artigues, presidenta de Mans Unides, y Toni Miró, delegado de Misiones, además de religiosas agustinas y trinitarias. Su presencia subrayó el carácter comunitario de una labor que ha crecido al calor de muchas manos y muchas sensibilidades.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó al final, cuando la niña ucraniana Tatiana Xevtxenko interpretó una pieza de violín. Su música puso voz, sin necesidad de palabras, a una parte esencial de la historia reciente de Proideba: la acogida a quienes han tenido que dejar atrás su casa y empezar de nuevo lejos de ella.

Noticias relacionadas

Tras la actuación, los asistentes compartieron un cóctel en un ambiente festivo y fraterno. La escena resumía bien el espíritu del aniversario: celebrar lo vivido, agradecer a quienes lo han hecho posible y renovar un compromiso que, después de 25 años, continúa abierto.