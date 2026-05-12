Las ayudas del Govern al transporte de mercancías de Baleares por la guerra de Irán serán de 1.000 a 2.000 euros por vehículo

El Govern ha activado los contactos con los sectores empresariales más afectados por el encarecimiento de los carburantes tras las protestas formuladas por algunos de sus principales representantes respecto a la falta de información sobre el cómo y el cuándo iban a poder cobrar las ayudas anunciadas, tal y como ha informado Diario de Mallorca. El presidente de la asociación de transporte de mercancías de las islas, Ezequiel Horrach, ha subrayado que tras la reunión mantenida el lunes con la conselleria de Movilidad se puede avanzar que las aportaciones que va a realizar el Ejecutivo autonómico van a ser entre un 15% y un 25% superiores a las que se recibieron por la guerra de Ucrania, y se espera poder cobrarlas en el plazo aproximado de un mes.

Aunque los representantes de los distribuidores de alimentos o de los taxistas señalan que por el momento esta comunicación no se ha mantenido con ellos, Horrach indica que una vez conocido el descontento existe en algunos sectores empresariales, el citado departamento autonómico se puso en contacto con él, lo que le permite disponer ya de la citada información.

De 1.000 a 2.000 euros

Según las estimaciones de esta organización empresarial, el sector del transporte de mercancías va a ver como la ayuda a cobrar debido a la crisis generada por el conflicto de Irán será entre un 15% y un 25% superior a la que se acordó ante el caso de Ucrania, lo que puede suponer un importe de 1.000 a 2.000 euros por cada vehículo dependiendo de su tamaño.

Un dato valorado por Ezequiel Horrach es que sí los informes jurídicos son favorables, todo apunta a que las empresas comenzarán a percibir esas cantidades en el plazo aproximado de un mes, lo que implica que a mediados de junio podrán comenzar a percibir los beneficios de esta medida.

Además, el representante de los transportistas de mercancías recuerda que también va a haber ayudas para el achatarramiento de los vehículos de mayor antigüedad, aunque en este caso reconoce que el importe todavía no está calculado. Pese a ello, considera que es una iniciativa «muy positiva para todos».

Existe el compromiso por parte de la Conselleria de aumentar la partida inicialmente prevista para estas aportaciones económicas en el caso de que resulte necesario para atender todas las peticiones.

El Govern destina casi 10 millones de euros al sector del transporte / G. Bosch

La estimación del Govern es la de dedicar 9,85 millones de euros para el sector del transporte. Para el de mercancías se ha previsto una partida de seis millones de euros como compensación por el encarecimiento de los carburantes; para el desguace de vehículos, otros 2,5 millones; para el transporte discrecional de viajeros, 750.000 euros; para el taxi, 500.000; y para los vehículos de alquiler con conductor (VTC), 100.000 euros.

Hay que recordar que diferentes sectores empresariales se han quejado de la falta de información por parte del Govern respecto al cobro de estas ayudas, pidiendo celeridad ante los problemas de liquidez que comienzan a tener algunas empresas a la hora de hacer frente al encarecimiento de los carburantes, como es el caso de los transportistas y de los agricultores.

Subida de precios

En cualquier caso, Horrach reconoce que estas aportaciones suponen una pequeña ayuda, que es valiosa pero insuficiente para compensar el aumento de costes que su sector está sufriendo, de ahí que las empresas dedicadas al transporte de mercancías hayan tenido que aplicar aumentos de precios a sus clientes.

Sobre este punto, el presidente de la citada patronal asegura que este alza en sus tarifas se ha implantado «por una cuestión de supervivencia, no para aumentar posibles beneficios», ante el crecimiento de los costes que se está teniendo que afrontar.

Por otro lado, el presidente de la asociación de taxistas agrupada en la patronal PIMEM, Gabriel Moragues, ha reconocido saber que la Conselleria «está a punto» de sacar la línea de ayudas que corresponde a este sector, aunque todavía no ha tenido nuevos contactos con este departamento autonómico a la hora de cifrar su cuantía.