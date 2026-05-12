"Somos clave para sostener el sistema": las enfermeras celebran su día en plena reivindicación del liderazgo profesional en Baleares

Las enfermeras de Baleares han celebrado hoy el Día Internacional de la Enfermera en un momento especialmente simbólico para la profesión en el archipiélago. La jornada llega apenas unas horas después de que el Ib-Salut confirme que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que obligaba a cesar a la directora del centro de salud de Manacor, Neus Salas, por ser enfermera y no médica, un conflicto en el que el colectivo ha mostrado una unidad inédita en Baleares.

En este contexto, el Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (COIBA) ha reivindicado el papel de las más de 7.900 enfermeras que trabajan en el archipiélago y ha insistido precisamente en la necesidad de avanzar en reconocimiento profesional, liderazgo y acceso a puestos de gestión.

"Ser enfermera es transformar cada día los cuidados de la mano de la evidencia, la innovación y la humanización", ha señalado el COIBA en un comunicado. El colegio profesional ha puesto el foco no solo en la labor asistencial diaria, sino también en el papel de las enfermeras en ámbitos como la investigación, la docencia, la gestión sanitaria, la educación para la salud o la continuidad asistencial.

La jornada de este año ha estado inevitablemente marcada por la polémica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) sobre la dirección de zonas básicas de salud. En las últimas semanas, enfermeras, sindicatos, asociaciones científicas y el propio COIBA han mostrado músculo para reclamar que las profesionales puedan acceder a cargos directivos en igualdad de condiciones.

Finalmente, el Ib-Salut ha decidido presentar un recurso de casación ante el Supremo para intentar frenar la ejecución de la sentencia (y, por ende, el cese de Neus Salas) y defender un modelo de liderazgo "interdisciplinar". El recurso evita, por el momento, que Neus Salas tenga que abandonar la dirección del centro de salud de Manacor.

De hecho, uno de los mensajes más repetidos este Día Internacional de la Enfermera ha sido la reivindicación del "liderazgo y de la capacidad de decisión" de la profesión dentro del sistema sanitario. El lema impulsado este año por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), 'Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas', pone el acento en reforzar la autonomía y el papel decisorio de estas profesionales.

El COIBA ha recordado además que este día se celebra desde 1974 en homenaje a Florence Nightingale, considerada fundadora de la enfermería moderna, y ha aprovechado la fecha para advertir de los retos pendientes que afronta la profesión. Entre ellos, la falta de profesionales, el "lento avance" hacia el reconocimiento pleno de sus competencias y de nuevo las dificultades para acceder a puestos de liderazgo y gestión: "El sistema sanitario necesita apostar por las enfermeras en número, reconocimiento y desarrollo competencial para garantizar su sostenibilidad", sostiene el colegio profesional.

Para reivindicar la jornada, el COIBA ha instalado además un panel en el hospital Son Espases en el que pacientes y ciudadanos han podido dejar mensajes de agradecimiento y preguntas dirigidas a las enfermeras. La iniciativa forma parte de una campaña nacional impulsada por el Consejo General de Enfermería para dar visibilidad al papel de estas profesionales en todas las etapas de la vida y en distintas patologías. Además, esta semana el colegio celebrará su tradicional acto institucional, en el que reconocerá a enfermeras jubiladas, profesionales que cumplen 25 años de trayectoria y entregará el Premio Florence Nightingale a una carrera profesional destacada.

Un panel en el hospital Son Espases en el que pacientes y ciudadanos han podido dejar mensajes de agradecimiento y preguntas dirigidas a las enfermeras. / COIBA

Maratón de donaciones de sangre

Por su parte, el hospital Son Llàtzer y el Hospital Joan March también han conmemorado la jornada con una maratón solidaria de donación de sangre organizada junto al Banco de Sangre y Tejidos de Baleares bajo el lema 'Cuidar también es donar'.

La iniciativa, desarrollada en el vestíbulo de consultas externas y en un autobús de donación instalado en el hospital, ha vinculado la donación de sangre con los valores de responsabilidad y compromiso asociados a la profesión enfermera.

En este acto, la enfermera Sonia Velasco ha leído un manifiesto en representación de la profesión en el que ha reivindicado la necesidad de seguir avanzando hacia una mayor autonomía, especialización y presencia de las enfermeras en espacios de liderazgo y decisión sanitaria.

Desde la dirección de ambos hospitales también han destacado el "impacto creciente" de las enfermeras en el sistema sanitario y su papel no solo en la asistencia directa, sino también en investigación, innovación, generación de conocimiento y formación de nuevos profesionales.