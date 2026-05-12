CCOO denuncia el "grave deterioro" de la base de las ambulancias de Manacor

El sindicato CCOO ha denunciado el mal estado de las instalaciones del transporte sanitario no urgente de Manacor y ha reclamado actuaciones "urgentes" a la empresa pública de ambulancias, Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears (GSAIB), y al Ib-Salut. El sindicato asegura que la plantilla trabaja en unas condiciones "insostenibles" y afirma que las deficiencias afectan tanto a la seguridad y salud laboral de los trabajadores como a la calidad del servicio que se presta a los usuarios.

Según ha informado la sección sindical en un comunicado, las instalaciones acumulan múltiples problemas, algunos de ellos recogidos en actuaciones de la Inspección de Trabajo. Entre las incidencias, CCOO destaca deficiencias en el pavimento del estacionamiento y en los accesos de las ambulancias, con zonas encharcadas y terreno reblandecido.

El sindicato también denuncia la ausencia de porches o zonas cubiertas, lo que, según asegura, provoca que las ambulancias alcancen temperaturas "extremadamente elevadas" en verano al permanecer expuestas al sol.

Además, CCOO sostiene que no existe una evaluación específica de riesgos biológicos, pese a tratarse de una actividad sanitaria, y critica la inexistencia de una zona delimitada para la limpieza y desinfección de ambulancias. Según el comunicado, esta situación obliga a los trabajadores a realizar estas tareas "en condiciones inadecuadas".

Entre las deficiencias enumeradas por el sindicato figuran también la falta de delimitación de espacios y vías de circulación para peatones, la ausencia de un procedimiento de gestión de residuos y la inexistencia de medidas de emergencia establecidas ante posibles incidencias.

CCOO asegura igualmente que las instalaciones interiores son "claramente insuficientes" para una plantilla formada por alrededor de 50 trabajadores. Según el sindicato, el espacio actual tampoco permite albergar a un turno completo "en condiciones adecuadas de descanso".

La organización sindical afirma además que existe una resolución de la Inspección de Trabajo que instaba a corregir estas deficiencias en un plazo determinado, aunque sostiene que GSAIB "no ha cumplido" con los requerimientos establecidos.

"Estamos ante una situación inadmisible. No solo se pone en riesgo la salud de los trabajadores, sino también la calidad de un servicio esencial para la ciudadanía", señalan desde la sección sindical de CCOO.

Ante esta situación, el sindicato reclama la adecuación "inmediata" de las instalaciones a la normativa vigente, así como la implantación urgente de medidas de seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales. También pide nuevas infraestructuras que incluyan zonas cubiertas, espacios específicos para limpieza y desinfección de ambulancias y áreas de descanso suficientes para la plantilla.

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CCOO advierte además de que no descarta emprender nuevas acciones sindicales y legales si no se adopta una solución "inmediata" a esta problemática.