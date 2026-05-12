La Federació Balear de Balconing inaugura la temporada turística con el primer herido del año
La cuenta viral en X de la Federació Balear de Balconing da por inaugurada la “BalconLeague26” tras el primer accidente registrado, reavivando el debate sobre una práctica ligada al turismo de excesos en Baleares
Aunque la temporada alta todavía no ha arrancado oficialmente en Baleares, internet ya ha dado por inaugurada una de las tradiciones más oscuras y virales del verano en las islas: el balconing. La cuenta satírica de X Federació Balear de Balconing ha anunciado esta semana el inicio de la “BalconLeague26” tras registrarse el primer herido relacionado con esta práctica, concretamente un británico que ha terminado en la UCI tras caerse de un hotel en Sant Antoni, Ibiza.
“Podéis ir haciendo el cambio de armario. Comienza una temporada más de la mejor liga del mundo”, ironizaba el perfil de X @Botquebota en un mensaje que rápidamente ha acumulado miles de visualizaciones y compartidos.
Aunque el tono de la publicación es humorístico, el fenómeno vuelve a poner sobre la mesa una realidad recurrente cada verano en destinos turísticos como Mallorca o Ibiza: las caídas desde balcones de hoteles y apartamentos, muchas veces vinculadas al consumo de alcohol y a conductas de riesgo. En redes, muchos usuarios han reaccionado con resignación y humor negro ante lo que consideran “el verdadero inicio del verano” en Baleares.
Contabilizando el balconing desde el año 2000
La Federació Balear de Balconing, que a sí misma se define como "darwinísticamente turismofóbica", contabiliza anualmente desde el año 2000 las caídas de los turistas desde balcones de Baleares. Publican un ranking de nacionalidades de precipitados (diferenciando entre muertos y heridos) y se les otorga puntos que hacen que suban o bajen en esta particular clasificación en la que conceden dos puntos por muerte y un punto por lesiones. En caso de empate, se cuentan los pisos desde los que se ha caído.
Marca de ropa
La Federació Balear de Balconing cuenta con una marca de ropa incluida, La Molla, con la que comercializan camisetas y gorras con el logo de la Federació.
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