Alumnos del Sant Josep Obrer se forman en Brasil de la mano del principal hub de emprendimiento y formación empresarial de Latinoamérica

Ocho alumnos del ciclo formativo de Gestión Administrativa del centro educativo Sant Josep Obrer de Palma forman parte de una expedición educativa que, desde el pasado 9 de mayo hasta el próximo día 18, participan en una experiencia de alto rendimiento profesional en Belo Horizonte, Brasil, junto a la Escola do Sebrae Minas, el principal hub de emprendimiento y formación empresarial de Latinoamérica.

Durante su estancia en Brasil, los estudiantes se sumergirán en el tejido tecnológico y emprendedor más dinámico del país. El programa incluye visitas estratégicas a empresas punteras como Hotmart e iniciativas de emprendimiento social como Raízes Vivas.

Sin embargo, la dimensión cultural también jugará un papel destacado durante el viaje. Los alumnos del Sant Josep Obrer visitarán el Institut Inhotim, el museo de arte contemporáneo al aire libre más grande del mundo; se trata de un espacio de referencia internacional donde convergen creatividad, economía creativa y sostenibilidad.

Según explican desde el centro educativo, este proyecto "va más allá del intercambio académico convencional": "Se centra en el modelo VET Skills Competition, una metodología basada en retos reales que fomenta la excelencia profesional". Este método educativo permitirá al alumnado mallorquín trabajar en equipos internacionales con tal de resolver casos empresariales reales, poniendo a prueba competencias claves como la toma de decisiones estratégicas, la resolución de problemas complejos y la defensa de propuestas de valor en formato pitch ante un jurado de expertos brasileños.

Desde la Dirección de Formación Profesional del Sant Josep Obrer destacan que "nuestra meta con este proyecto es que el alumnado vuelva no sólo con conocimientos técnicos actualizados, sino con una auténtica mentalidad global". "Queremos que esta inmersión internacional transforme su forma de entender el mundo profesional y los prepare para competir y colaborar en entornos cada vez más exigentes e interconectados", añaden.

Se trata de una iniciativa que ha sido posible gracias a los fondos europeos Erasmus+ EuroFP Baleares 8, gestionados en el marco del consorcio de la conselleria de Educació i Universitats. "El objetivo de este impulso institucional es superar las barreras del aula tradicional y conectar al estudiantado con algunos de los ecosistemas de innovación más potentes del mundo", concluyen desde el centro educativo.