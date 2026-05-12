Casi 62.000 baleares viajaron al extranjero en marzo, la mayoría a Francia e Italia, según el INE
Un total de 61.851 residentes en Baleares viajaron al extranjero el pasado mes de marzo, la mayoría de ellos a países como Francia (9.386) e Italia (8.488).
Así se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A Francia e Italia, como destino preferente de los baleares, le siguieron Alemania (7.209), Reino Unido (6.396), Andorra (5.743), Portugual (3.978), Países Bajos (1.981), Austria (1.827), Marruecos (1.370) y Bélgica (1.159).
Por lo que respecta al turismo interior, un total de 141.006 residentes en el archipiélago visitaron otra comunidad autónoma durante el pasado mes de marzo.
A la cabeza estuvieron Cataluña (40.298) y Madrid (27.162), seguidas de la Comunidad Valenciana (20.865), Andalucía (16.826), País Vaco (5.278), Galicia (4.993), Castilla-La Mancha (4.804), Castilla y León (4.045), Murcia (3.706) y Aragón (3.345).
La estadística del INE, en lo que se refiere a los turistas extranjeros que visitan Baleares, mantiene los datos actualizados únicamente hasta diciembre de 2025.
En ese periodo arribaron al archipiélago 207.317 turistas extranjeros, de los cuales la mayoría, 93.198, eran de nacionalidad alemana.
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