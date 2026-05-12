Unas 200 personas se concentran en Manacor en defensa del liderazgo de las enfermeras y de Neus Salas

Alrededor de 200 personas se han concentrado esta tarde en la plaza de sa Bassa de Manacor para reivindicar el liderazgo de las enfermeras y mostrar su apoyo a Neus Salas, directora del centro de salud del municipio, en pleno conflicto judicial por su continuidad en el cargo.

La movilización ha coincidido además con el Día Internacional de la Enfermera, una circunstancia que las profesionales han aprovechado para reivindicar el papel de la enfermería dentro del sistema sanitario y reclamar más reconocimiento, capacidad de decisión y acceso a puestos de gestión.

Varias profesionales se han dirigido a los asistentes en intervenciones en defensa de las enfermeras. / DM

A la concentración han asistido profesionales del centro de salud de Manacor, representantes del Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (COIBA), de la Asociación Balear de Enfermería Comunitaria (ABIC), del sindicato SATSE y de otras asociaciones vinculadas a la profesión. También han acudido representantes como la subdirectora de Enfermería del sector de Llevant de la gerencia de Atención Primaria, Catalina Pascual, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, y la exconsellera de Salud y actual diputada socialista Patricia Gómez, que además es enfermera.

El acto ha estado marcado por la defensa de la figura de Neus Salas, cuya continuidad como directora de la Zona Básica de Salud de Manacor ha quedado en el aire después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares concluya que este tipo de cargos deben recaer en médicos y no en enfermeras. Finalmente, el Ib-Salut y el COIBA han decidido recurrir la resolución ante el Tribunal Supremo, una decisión celebrada por buena parte del colectivo de enfermeras después de semanas de presión.

En la concentración, las profesionales han insistido en que el debate va más allá del caso concreto de Salas y afecta al reconocimiento de la profesión dentro de la gestión sanitaria. Las asistentes han defendido que las enfermeras "están capacitadas" para asumir responsabilidades directivas y han recordado que muchas de ellas ya ocupan puestos de coordinación y liderazgo dentro del sistema sanitario público.

El ambiente ha sido reivindicativo y ha mostrado unidad dentro del sector de la enfermería en las islas. En las últimas semanas, el colegio profesional, sindicatos y asociaciones científicas han cerrado filas en torno al caso de Manacor y han reclamado cambios normativos que permitan a las enfermeras acceder a puestos de dirección en igualdad de condiciones. Así, la concentración de esta tarde se suma a los actos que se han celebrado este 12 de mayo por el Día Internacional de la Enfermera, en el que el colectivo ha puesto el foco tanto en la importancia de los cuidados como en la necesidad de ganar peso en la toma de decisiones dentro del sistema sanitario.