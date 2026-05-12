Más de 1.000 estudiantes de Baleares se unen en una canto por la inclusión y el medio ambiente: “La música es una vía de inclusión para los niños”

Más de 1.000 estudiantes de Baleares se han reunido este martes en una jornada musical y educativa organizada por la Universitat de les Illes Balears (UIB) dentro del proyecto ‘MésKso: Música, Sociedad, Acción para la Inclusión Social’. Concretamente, se representará una cantata participativa, llamada 'Na TuGa i la mar', con el objetivo de unir música, teatro y concienciación medioambiental en un espectáculo que ha puesto el foco en la inclusión y el trabajo comunitario.

Este martes a las 11:30 los participantes han realizado un ensayo general conjunto, coordinado por los profesores de la UIB Noemy Berbel y Antoni Salvà. El espectáculo estará abierto al público a partir de las 16 horas.

La actividad ha reunido a alumnos de primaria y secundaria de Baleares procedentes de catorce centros educativos, entre ellos el CEIP Alexandre Rosselló, el IES Ses Estacions o el CC Madre Alberta. También han participado estudiantes del Conservatorio Superior de Música de las Illes Balears (CSMIB), así como alumnos y exalumnos del grado de Educación Primaria con mención en música de la UIB. También ha contado con la presencia de la Compañía de Teatro de la UIB y de la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears.

Una herramienta emocional

Berbel ha explicado que “el proyecto nació hace unos años a partir de una iniciativa comunitaria llamada ‘Pechadas’". Para ella, el objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre “el impacto medioambiental de los residuos en el mar”.

Según ha señalado la coordinadora, “los alumnos de la universidad compusieron la música que hoy escucharemos”, puesto que el trabajo se ha desarrollado durante todo el curso escolar mediante “encuentros periódicos” con los docentes de los centros participantes. Asimismo, Berbel ha subrayado la presencia de “estudiantes también de Ibiza” para participar en el encuentro musical.

Para la profesora, el objetivo va mucho más allá de la interpretación artística, puesto que “la música tiene una herramienta muy potente para transmitir sentimientos y crear una vía de inclusión entre los participantes”.