Última llamada para las familias de Mallorca: este jueves acaba el plazo para pedir plaza en infantil, primaria, ESO y educación especial
Las listas provisionales se publicarán el 1 de junio
Cuenta atrás para las familias de Mallorca que tengan que solicitar plaza escolar para el curso 2026-2027. La Conselleria de Educación recuerda que el próximo jueves, 14 de mayo, finaliza el plazo para presentar las solicitudes de admisión de alumnos en las etapas de 4º de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y educación especial.
El proceso arrancó el pasado lunes 4 de mayo y permite a las familias solicitar plaza en los centros educativos.
Fechas clave de la admisión escolar en Mallorca
Tras el cierre del periodo de solicitudes, el calendario continuará con la publicación de las listas provisionales de admitidos, prevista para el 1 de junio.
A partir de ahí, las familias dispondrán de un periodo de reclamaciones entre los días 2 y 4 de junio. Las listas definitivas de alumnos admitidos se harán públicas el 19 de junio.
En cuanto a la matrícula, los plazos serán diferentes según la etapa educativa:
- Educación infantil: del 22 al 26 de junio.
- Educación primaria y educación especial: del 22 al 29 de junio.
- Educación secundaria obligatoria: del 25 de junio al 1 de julio.
Un proceso digital, pero con atención presencial
La digitalización del proceso de admisión se mantiene como vía preferente, con el objetivo de facilitar una gestión más ágil y eficiente para las familias y los centros educativos.
Aun así, la administración mantiene la atención presencial para asegurar que todas las familias puedan completar el trámite con garantías, también aquellas que necesiten apoyo durante el proceso.
Nueva normativa de escolarización para el curso 2026-2027
Este procedimiento de admisión se rige por la nueva Orden de escolarización publicada por la Conselleria d’Educació i Universitats en 2026, mediante la cual se desarrolla la resolución de escolarización para el curso 2026-2027.
Según la Conselleria, esta normativa refuerza la equidad del sistema educativo mediante mecanismos dirigidos a garantizar una distribución equilibrada e inclusiva del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Aviso importante para las familias
El mensaje de la Conselleria es directo: el plazo termina este jueves 14 de mayo. Las familias que tengan que pedir plaza en educación infantil, primaria, ESO o educación especial deben presentar la solicitud antes de la fecha límite.
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