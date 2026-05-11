El precio del alquiler de vivienda en Baleares subió un 4% en 2024
EP
La variación anual del Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) en Baleares en el año 2024 fue del 4% frente a 2023, un 0,8% más que el aumento registrado el año anterior.
Así se desprende de la estadística experimental publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa las Islas como la segunda comunidad autónoma con la mayor variación anual, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (5%).
En concreto, en el archipiélago, el alquiler de la vivienda unifamiliar se encareció un 3,4% con respecto al año anterior, mientras que en la vivienda colectiva lo hizo un 4,1%.
Los contratos de alquiler nuevos subieron un 10% en 2024 respecto al ejercicio 2023 y los existentes, un 3,1%.
Por municipios, en Palma el precio de la vivienda en alquiler subió un 4,2%; en Maó, un 4,3%; en Eivissa, un 3,3%; y, en Formentera, un 2,5%.
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