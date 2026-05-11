La ONCE estrena ‘Dupla’, el nuevo sorteo que permite conocer el premio antes del resultado

La ONCE ha presentado su nuevo juego ‘Dupla’, una propuesta que busca diferenciarse de los sorteos tradicionales con una mecánica sencilla y una mayor emoción para el jugador. El primer sorteo oficial se ha celebrado este lunes a las 10 horas y el número premiado ha sido el 12.

La principal novedad de ‘Dupla’ es que el jugador conoce desde el momento de la compra el premio al que opta. Al adquirir el boleto, el cliente elige un número del 1 al 15 y el sistema asigna de forma aleatoria una cantidad económica concreta vinculada a ese número. A partir de ahí, el participante debe esperar al sorteo para comprobar si el número elegido coincide con el ganador.

El juego cuesta un euro y ofrece premios que van desde el reintegro hasta un máximo de 500 euros. Entre las cantidades que pueden aparecer en el boleto están los 5, 7, 10, 15, 20, 25, 50, 100 y 500 euros. Además, si el número ganador es el anterior o el posterior al elegido, el participante obtiene un reintegro que le permite jugar de nuevo.

Otra de las características que distingue a ‘Dupla’ es la frecuencia de los sorteos. Se celebrarán cinco cada día, concretamente a las 10, 12, 14, 17 y 21.15 horas. Todos ellos podrán seguirse en directo a través de la página web oficial de Juegos ONCE.

Un estreno en directo desde Palma

La presentación de ‘Dupla’ tuvo lugar este lunes por la mañana en la sede de la Fundación ONCE en Palma de Mallorca. El acto ha comenzado a las 9.30 horas con la proyección de un vídeo explicativo sobre este nuevo juego y ha continuado media hora después con la celebración en directo del primer sorteo oficial.

El evento ha contado con la participación del delegado de la ONCE en Illes Balears, José Antonio Toledo, y de la responsable del área de operaciones y logística, Inés Caro. Ambos han explicado el funcionamiento del nuevo juego y han destacado el impacto social de la organización en las islas.

Durante el pasado año, la ONCE ha repartido más de 50,6 millones de euros en premios en Illes Balears y ha realizado 70 contrataciones de vendedores, todos ellos correspondientes a personas con discapacidad.

“Queremos seguir repartiendo ilusión”

José Antonio Toledo ha asegurado durante el acto que el lanzamiento de ‘Dupla’ supone “un paso más” en la apuesta de la ONCE por la innovación y por mantener su compromiso social. “Uno de nuestros objetivos es repartir ilusión a nuestros clientes”, ha afirmado. Asimismo, Inés Caro ha puesto el foco en la función social que tienen estos sorteos, ya que, según afirma, “para la ONCE, lo primero son las personas”.