Nueva convocatoria de ayudas ‘Cuota Cero’ en Baleares: hasta 175 euros al mes para autónomos

Los autónomos de Baleares podrán solicitar desde este 10 de mayo una nueva línea de ayudas ‘Cuota Cero’ para financiar hasta tres años de cotizaciones a la Seguridad Social. La convocatoria, impulsada por la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, contará con un presupuesto cercano a los 1,6 millones de euros para 2026 y las ayudas se concederán por orden de entrada hasta agotar el crédito disponible.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto entre el 10 de mayo y el 10 de junio, ambos incluidos, siempre que no se haya agotado antes la partida presupuestaria. Estas ayudas permiten subvencionar las cuotas a la Seguridad Social devengadas entre el 1 de marzo de 2024 y el 30 de abril de 2026. La convocatoria contempla cubrir el 100% de la cuota reducida durante el primer año desde el alta inicial en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Además, también se financiará el 100% de la cuota reducida entre el mes decimotercero y el vigésimo cuarto de actividad, siempre que los rendimientos netos anuales del trabajador autónomo sean inferiores al salario mínimo interprofesional.

¿Qué cubren estas ayudas?

Para el tercer año de cotización, entre el mes vigésimo quinto y el trigésimo sexto, la ayuda cubrirá el 50% de las cuotas, con un máximo de 175 euros mensuales.

En el caso de las cuotas correspondientes al primer y segundo año de cotización, la subvención cubrirá hasta el importe equivalente a la cuota reducida estatal vigente en cada ejercicio. Para 2024 y 2025, esta cantidad será de hasta 80 euros mensuales.

¿Quién las podrá solicitar?

Podrán acceder a estas ayudas las personas físicas residentes en Baleares que hayan iniciado una actividad por cuenta propia y permanezcan dadas de alta de manera ininterrumpida en el RETA o en una mutualidad profesional alternativa hasta la fecha de presentación de la solicitud.

También podrán beneficiarse quienes no hayan estado dados de alta como autónomos en los dos años inmediatamente anteriores al inicio de la actividad.

La convocatoria incluye además a los autónomos del mar integrados en el grupo primero de cotización y a los profesionales colegiados que cotizan mediante mutualidades alternativas al RETA, siempre que residan y desarrollen su actividad económica en Baleares.