Los niños dispondrán de nuevas ambulancias más seguras y avanzadas para traslados pediátricos críticos

Llega a Baleares la nueva ambulancia de transporte pediátrico destinada al traslado interhospitalario de pacientes pediátricos críticos para desplazar la UCI del Hospial Universitario Son Espases hasta el paciente y garantizarle un traslado seguro en las mejores condiciones posibles. Este vehículo, que en 2025 registró 350 activaciones terrestres, será ubicado en Mallorca, Menorca e Ibiza para traslados de alta complejidad.

Esta ambulancia incorpora un habitáculo asistencial más ancho, con un sistema eléctrico y electrónico capaz de soportar el alto consumo de los equipos. A difeencia de una ambulancia convencional, este nuevo vehículo integra un equipamiento electromédico especializado que permite recrear un entorno asistencial propio de una unidad de vigilancia intensiva durante el traslado. Además, se trata de un recurso del que, a día de hoy, existen pocas unidades con estas características en España.

Por otra parte, las ambulancias también cuentan con una pantalla de entretenimiento para que los niños puedan ver contenidos infantiles para convertir el vehículo en un espacio amable y confortable para los niños. Asimismo, los alumnos de los centros escolares de Alaró y La Vileta han participado en la decoración interior y exterior de estos transportes para lograr un mayor cuidado de la humanización del entorno.

Por último, estos vehículos también disponen de una suspensión hidroneumática, además de camillas para minimizar la transferencia de movimientos y vibraciones y un nuevo sistema de climatización de la cabina. Con ello, se pretende ofrecer una atención segura y vanguardista en el traslado de pacientes pediátricos críticos de las islas.

La consellera de Salud, Manuela García, ha sido la encargada de presentar este nuevo vehículo hospitalario en un acto que ha tenido lugar esta mañana en Son Espases. Además, ha estado acompañada del director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; el gerente del SAMU 061; Eloy Villalba; el coordinador autonómico de Pediatría del Servicio de Salud, Juan Carlos de Carlos; y el coordinador de la Unidad de Transporte Pediátrico (UTP) de las Islas Baleares, Kay Boris Brandstrup.

Villalba asegura que el objetivo es "dar un espacio de trabajo más humano y amable a la función tan crítica que hace la UTP". Por su parte, García señala que los pacientes que están en una situación crítica son "muy complejos", lo que es necesaria "una mayor seguridad en el traslado".