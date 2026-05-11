Més denuncia que la reforma de la Ley de Capitalidad de Palma elimina reservas de vivienda protegida para favorecer "pelotazos urbanísticos"

Més per Mallorca votará en contra de la modificación de la Ley de Capitalidad de Palma impulsada por el PP al considerar que la reforma "no resuelve ninguno de los problemas reales" de la ciudad y, en cambio, abre la puerta a reducir o eliminar reservas obligatorias de vivienda protegida en determinados desarrollos urbanísticos. El portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, carga duramente contra el contenido de la iniciativa y acusa al Govern de legislar "al servicio del enriquecimiento de los cuatro 'amigochos' del PP de siempre".

La reforma incorpora una nueva disposición adicional que permitirá al Ayuntamiento de Palma proponer al Govern balear porcentajes de reserva de vivienda protegida inferiores a los establecidos con carácter general. El texto incluso contempla la posibilidad de eximir determinadas actuaciones o ámbitos de estas obligaciones, siempre que exista una justificación técnica y se garantice el cumplimiento global de las reservas dentro del conjunto territorial.

La modificación normativa establece que el Ayuntamiento podrá plantear, mediante acuerdo plenario, cambios en la legislación urbanística autonómica para fijar porcentajes de vivienda protegida inferiores a los establecidos con carácter general. Incluso contempla la posibilidad de eximir determinadas actuaciones o ámbitos concretos de estas reservas obligatorias. La condición que fija el texto es que, en el caso de nuevas urbanizaciones, el instrumento de ordenación garantice que la reserva total de vivienda protegida se cumpla en el ámbito territorial correspondiente y que exista una distribución espacial compatible con el principio de cohesión social, sin especificar en qué límite de tiempo.

La disposición señala además que los nuevos porcentajes podrán aplicarse no solo a vivienda libre y vivienda de protección oficial, sino también a otras modalidades previstas en la normativa autonómica, como la vivienda de precio limitado. Estas medidas afectarían a todas las actuaciones residenciales, incluidas las que se desarrollen en suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.

La reforma legal también establece que los porcentajes aprobados tendrán aplicación directa y serán de obligado cumplimiento en todas las actuaciones residenciales sujetas a reservas de vivienda protegida, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico. Además, precisa que estos porcentajes prevalecerán sobre los fijados con carácter general por la normativa autonómica, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación básica estatal.

Respuesta del PP

El PP ha salido al paso de las críticas de Més sobre la reforma de la Ley de Capitalidad de Palma y ha asegurado que la tramitación parlamentaria servirá para blindar las reservas del 50 % de vivienda protegida y vivienda a precio limitado en las nuevas promociones urbanísticas. El portavoz parlamentario popular, Sebastià Sagreras, defiende que la norma llega al Parlament "en sentido positivo" porque permitirá "multiplicar los recursos económicos para el ayuntamiento", aunque avanza que el grupo popular introducirá modificaciones durante su tramitación. Sagreras ha rebajado el alcance de la disposición y garantiza que las reservas obligatorias de vivienda protegida "van a misa" para el PP: "Votaremos a favor de la admisión a trámite, pero con el espíritu de hacer mejoras en esta ley".

El dirigente popular explica que una de las modificaciones que planteará su grupo afectará precisamente a esta cuestión: "Para el PP del Parlament las reservas del 50% de viviendas de protección oficial y de viviendas a precio limitado con el requisito de haber vivido aquí al menos cinco años va a misa". Según añade, "esto no supondrá una excepción cuando esta ley acabe siendo aprobada de manera definitiva" y, por tanto, insiste en que durante la tramitación parlamentaria introducirán cambios para garantizar ese objetivo.

"No acomete los problemas"

Para Apesteguia, esta disposición supone directamente "eliminar la reserva de HPO y HPL en los ámbitos que Cort decida", es decir, allí donde el Govern del PP decida: "No tendrá que haber reserva de HPO y HPL para ningún tipo de vivienda de carácter protegido".

El dirigente de Més sostuvo que la modificación legislativa "no acomete los problemas que sufre la gente que vive en Palma", citando entre ellos "el palmacentrismo que hay en la isla de Mallorca", la presión derivada de la concentración de puestos de trabajo y los desplazamientos diarios que soporta la ciudad "sin que los residentes se beneficien". También asegura que la reforma "no resuelve la falta de servicios públicos, infraestructuras, vivienda, los problemas de movilidad o la falta de agua", cuestiones que, según critica, "ni tan solo contempla".

Apesteguia afirma que detrás del argumento de dotar de más recursos al Ayuntamiento de Palma "sin fijar para qué serán" existe en realidad una estrategia para "dar oxígeno" financiero al consistorio. En este sentido, defiende que si PP y PSOE quieren reforzar la capacidad económica municipal deberían derogar la ley Montoro.

El portavoz ecosoberanista vincula directamente la modificación normativa con los intereses del sector promotor. "De esta manera se exonera a algunos promotores de esta obligación y se exonera a la ciudad de construir para la gente de aquí", afirma, antes de añadir que el Govern "además de haber maximizado la capacidad de construcción de los promotores, les retira la obligación de construir una parte de las viviendas a precio limitado y para gente de aquí". Por este motivo, Més denuncia que la reforma urbanística responde "exclusivamente a la óptica de los pelotazos de los amigos del PP" al entender que se trata de una ley "extraordinariamente a favor de los pelotazos urbanísticos al servicio del enriquecimiento de los cuatro amigochos del PP de siempre".