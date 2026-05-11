Una madre trabajadora demanda a su empresa por no permitirle conciliar su vida familiar en Mallorca

Una madre trabajadora ha demandado a su empresa por no permitirle conciliar su vida familiar y laboral para poder cuidar a sus tres hijos en Mallorca. La empleada, que sufre un cuadro ansioso depresivo, solicita la extinción del contrato laboral a instancia suya tras la presión y el hostigamiento que dice haber padecido a raíz de presentar formalmente la petición de concreción horaria para poder trabajar solo en horario de mañana.

Además, reclama una indemnización adicional de 15.000 euros por daño moral por la gravedad de los hechos. La demanda laboral plantea que se ha vulnerado su derecho a no ser discriminada por ser una mujer trabajadora reivindicativa del derecho a conciliar la vida laboral y familiar por hijo menor a cargo, así como el derecho de igualdad de trato y no discriminación entre hombres y mujeres.

También considera que se ha producido un incumplimiento grave en materia de prevención de riesgos y salud por no haber realizado una investigación ni evaluación de los riesgos psicosociales a los que estaba expuesta, circunstancia que ha provocado un daño en su salud mental.

La afectada, con una antigüedad de más de diez años, ha demandado a su empresa, proveedora de servicios logísticos que está especializada en la gestión de envases reutilizables a nivel nacional. Según su versión, desde que sopesó acogerse a su derecho a concretar la jornada horaria para poder atender a sus responsabilidades familiares, “la empresa me dejó claro que no iba a acceder e incluso falazmente me impuso una sanción para torpedear mi decisión y provocar que desistiera en mi empeño”.

Sin embargo, el pasado 31 de mayo de 2024 solicitó formalmente y por escrito, con apoyo del sindicato UGT, su derecho a la conciliación familiar para atender a sus hijos. Desde ese momento, según la demanda, la empresa intensificó la presión contra ella y cambió la actitud para que desistiera de su petición y “ahora para que autoabandone la empresa”.

La madre critica a su empleadora: “No satisfecha con negarme mi derecho a conciliar la vida laboral y familiar como mujer trabajadora, ahora me hostiga para lograr mi salida de la empresa, siendo que dicha presión ha provocado serio daño en mi salud”.

La demandante, que estaba sujeta a rotación de turnos, planteó en su trabajo la necesidad de acogerse a concreción horaria, ya que no podía prestar servicios en horario de tarde. En concreto, necesitaba trabajar durante la horquilla horaria comprendida entre las seis de la mañana y las dos de la tarde. “La empresa acogió mal mi pretensión, quizás para que no sirviera de precedente en la misma, y me negó el derecho; pero, no contenta con ello y como quiera que in voce seguí insistiendo, la empresa decidió presionarme para lograr mi salida. En este sentido, aun teniendo un expediente inmaculado, decidió sancionarme falazmente, tratarme desconsideradamente e incluso retirarme la prima con falsos argumentos”, se lamenta la trabajadora.

Salud mental

La afectada detalla que emocionalmente no estaba bien en esas fechas. “La empresa era conocedora de mi situación de salud mental y nada hizo, incluso me negó mi derecho a adaptar el puesto de trabajo que solicité como medida a corto plazo dada mi erosión psicológica, ni tampoco realizó investigación ad hoc sobra la situación en la que me encontraba ni evaluó los riesgos psicosociales”, reprocha.

Según la demanda, la empresa le negó la conciliación familiar con la excusa de que su pareja también trabaja para la misma entidad. Sin embargo la mujer, representada por el abogado Pablo Alonso de Caso, aclara que tiene tres hijos, dos de ellos con una pareja anterior, y el tercero, con su actual compañero sentimental. Por tanto, precisa conciliar y poder trabajar por las mañanas para adaptarse a los horarios principalmente de sus dos primeros hijos, que no son de su actual pareja.

Por último, la afectada justifica su petición de indemnización por daño moral debido al “comportamiento antisocial” de la empresa, “consistente en prestar servicios en un escenario pernicioso desde el punto de vista de los riesgos psicosociales: por sobrecargas de trabajo y funciones y tareas que exceden sobremanera de las propias de mi categoría profesional, así como una actitud que ha provocado un cuadro ansioso depresivo, incluso en situación de embarazo, sin respetar los descansos entre jornadas ni las vacaciones, ni posibilitarme el derecho a la vigilancia de la salud y la prevención de riesgos psicosociales”.