La lluvia da una tregua a Mallorca... pero por poco: la Aemet pone fecha al regreso de las tormentas

El tiempo da una tregua a Mallorca después de unos días marcados por la lluvia. La previsión de la Agencia Estatal de Metorología (Aemet) apunta a un inicio de semana estable, con cielos poco nubosos, temperaturas suaves y solo alguna precipitación débil y aislada antes del cambio más destacado: las tormentas podrían regresar a la isla el jueves por la tarde

El tiempo en Mallorca: tregua tras las lluvias

Según la Aemet, este lunes será el día más estable de la semana, con cielos poco nubosos o despejados, y temperaturas en ligero ascenso.

El viento soplará entre flojo y moderado del oeste y suroeste, con brisas costeras durante la tarde. Después de las lluvias de la semana pasada, la jornada dejará una clara sensación de tregua en buena parte de Mallorca.

Martes con nubes medias, brumas y alguna lluvia débil

La estabilidad continuará el martes, aunque con algunos matices.La jornada comenzará con cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias en las horas centrales del día.

Estas nubes podrían ocasionar alguna precipitación débil y aislada. Además, se esperan brumas y posibilidad de algún banco de niebla matinal, por lo que el día podría empezar con visibilidad reducida en algunos puntos de la isla.

Las temperaturas registrarán un ligero descenso y el viento soplará flojo a moderado del suroeste, con intervalos de brisas costeras.

Pocos cambios para el miércoles

El miércoles mantendrá el ambiente relativamente tranquilo en la isla. La Aemet prevé un predominio del cielo poco nuboso, aunque con baja probabilidad de alguna precipitación aislada.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso, mientras que el viento será flojo a moderado de componente oeste, con brisas costeras.

La Aemet pone fecha al regreso de las tormentas en Mallorca

El cambio de tiempo llegará el jueves. Según la Agencia Estatal de Meteorología, Mallorca tendrá intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones acompañadas de tormenta a partir de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento será, en general, flojo y de dirección variable. Será, por tanto, la jornada a vigilar tras varios días de relativa calma en la isla.

Una semana marcada por la inestabilidad en España

La situación en Mallorca se enmarca en un contexto de inestabilidad que seguirá afectando a buena parte del país durante los próximos días.

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A comienzos de semana, la borrasca situada al oeste de Portugal continuará condicionando el tiempo en varias zonas de la Península. Después, la entrada de un flujo húmedo del norte favorecerá la nubosidad y los chubascos en diferentes puntos, con tormentas que el jueves también podrían alcanzar Baleares.