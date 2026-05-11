El IB-Salut recurre la sentencia que obliga a cesar a la directora del centro de salud de Manacor por ser enfemera

El Ib-Salut finalmente recurrirá la sentencia que obligaba a cesar a Neus Salas como directora de la Zona Básica de Salud de Manacor por ser enfermera y no médica. El anuncio llega apenas unas horas antes de que expire el plazo judicial, previsto para este lunes 12 de mayo, fecha en la que la resolución debía ejecutarse si no se presentaba recurso.

El colectivo de enfermeras de Baleares llevaba días presionando al Govern para que no dejara pasar el caso. En la última semana, el colegio oficial, sindicatos y asociaciones científicas se han unido en una plataforma para reclamar públicamente al Ib-Salut que "dé la batalla" hasta el final.

En un comunicado conjunto este lunes, la conselleria de Salud y el Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (COIBA) han confirmado que presentarán recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que daba la razón al Sindicato Médico de Baleares (Simebal).

El fallo concluía que la dirección de una zona básica de salud debía recaer en un médico y no en una enfermera, lo que obligaba a cesar a Neus Salas, directora del centro de salud de Manacor desde 2019. Con este recurso, al menos de momento, Salas podrá seguir en su puesto mientras continúa el proceso judicial.

El Govern ha defendido que la decisión de recurrir busca proteger "el modelo organizativo" del sistema sanitario y la capacidad de la Administración para formar equipos directivos "interdisciplinares", adaptados a las necesidades actuales de la sanidad pública.

Tanto Salut como el COIBA aseguran que es necesario avanzar hacia modelos de "liderazgo compartido" y reivindican "el papel estratégico de las enfermeras" en la gestión sanitaria, especialmente en atención primaria.

Ib-Salut señala una normativa "anacrónica"

El comunicado también deja claro que ambas instituciones consideran que la normativa actual ha quedado "anacrónica" y ya no responde a la realidad del sistema sanitario actual, otra idea que las enfermeras llevan semanas repitiendo. Por eso defienden un modelo en el que los puestos de dirección dependan de la experiencia, la formación y la capacidad de gestión, y no únicamente de la profesión de origen.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad está trabajando ahora en una reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), una modificación que podría blindar legalmente el acceso de las enfermeras a puestos de dirección sanitaria.

Por eso, dentro del colectivo existía preocupación ante la posibilidad de que el Ib-Salut decidiera no recurrir. Si eso ocurría, la sentencia debía ejecutarse mañana, lo que significa no solo que Neus Salas debía abandonar automáticamente la dirección del centro de salud de Manacor, sino también que la resolución acabara consolidando una jurisprudencia que cierre la puerta a que las profesionales de enfermería puedan ocupar cargos directivos.

El caso ha provocado una movilización y una unidad inédita entre el colectivo de enfermeras, ya que consideran que la repercursión de esta sentencia puede ir mucho más allá del caso concreto de Manacor y que podría marcar el futuro de su acceso a puestos de gestión dentro de la sanidad pública.

Salas fue la primera enfermera en dirigir una zona básica de salud en Baleares. Simebal recurrió entonces aquel nombramiento al entender que las funciones del cargo implicaban competencias médicas. Finalmente, el TSJIB terminó respaldando ese criterio. Ahora que el conflicto entra en una nueva fase, será el Tribunal Supremo quien decide si revisa el criterio de la justicia balear.