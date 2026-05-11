Los empresarios de Mallorca critican no saber cuándo tendrán las ayudas del Govern por la guerra de Irán

«Todavía no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a recibir las ayudas prometidas por el Govern para compensar el encarecimiento de los carburantes», lamenta el presidente de la asociación balear de distribuidores de alimentos y bebidas, Bartolomé Servera, una afirmación compartida por responsables de otras asociaciones relacionadas con el transporte y con el sector agrario, desde las que se subrayan los problemas de liquidez que comienzan a tener algunas de las empresas de las islas relacionadas con estas actividades.

Porque ese desconocimiento respecto a las fechas en las que se va a poder ingresar esta inyección económica para paliar los efectos de la guerra de Irán es señalado igualmente por los máximos responsables de la asociación de transporte de mercancías de las islas, Ezequiel Horrach; de la federación mayoritaria del sector del taxi, Gabriel Moragues; y de Unió de Pagesos, Sebastià Ordines. A este desconocimiento se suma el presidente de las cofradías de pescadores, Domingo Bonnín, aunque en su caso lo justifica por la necesidad de que no se den duplicidades con las líneas que ha abierto el Gobierno central, por exigencia de la Unión Europea.

Desde el Govern se alega que la Dirección General de Movilidad está trabajando en cerrar las convocatorias de las ayudas al transporte y para publicar las distintas líneas en los plazos previstos por el decreto ley aprobado el 1 de abril de medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis producida por la guerra en Oriente Medio. Hay que recordar que se fijó un margen de dos meses para hacerlo, de ahí que se señale la intención de que las convocatorias se puedan aprobar a principios de junio.

Alcance de las ayudas

Se trata de unas ayudas que en el sector del transporte suman 9,8 millones de euros. Al de mercancías le corresponden 6 millones; al desguace vehículos de transporte 2,5 millones; al transporte discrecional de viajeros, 750.000 euros; al taxi, 500.000; y al sector del alquiler con conductor (VTC), 100.000;

El Govern alega que se trata de unas líneas de ayudas de mayor alcance e importe que en el paquete de las derivadas de la guerra en Ucrania, que en el sector del transporte sumaron 6,5 millones y se destinaron en su totalidad al transporte de mercancías, sin incluir al resto de sectores.

Las ayudas para el transporte se acercan a los 10 millones de euros / B. Ramón

Sin embargo, las organizaciones empresariales reclaman una mayor celeridad a la hora de activar estas medidas ante los problemas de caja que las empresas relacionadas con estas actividades están teniendo. En palabras de Servera, «ya nos deberían de haber dicho algo, porque es un dinero que necesitamos ahora, no por Navidades».

Sobre este punto, el presidente de los distribuidores subraya los esfuerzos que las empresas de su sector están haciendo para no tener que repercutir en sus precios el encarecimiento de los carburantes, al tiempo que recuerda la agilidad con que actuó el anterior Ejecutivo de Francina Armengol ante la crisis derivada de la covid.

Ezequiel Horrach lamenta también la lentitud de estos procesos en la Administración y coincide con Servera en que los transportistas están teniendo que afrontar ya el impacto que supone el encarecimiento de los carburantes.

Aunque subraya que las ayudas aprobadas por el Govern son positivas, reconoce una cierta decepción por parte de las empresas por la lentitud con que se entregan. Sobre este punto, expresa también que los problemas de liquidez ya se están registrando, de ahí que se necesite ese dinero «ahora y no dentro de un año».

Gabriel Moragues expresa su esperanza de que las líneas de ayuda del Govern se activen «cuanto antes», y recuerda el impacto que está teniendo el encarecimiento del diesel sobre la actividad del taxi, que además tiene unas tarifas reguladas.

El presidente de Taxis-Pimen añade además la preocupación que comienza a darse en relación con posibles problemas de desabastecimiento.

«Hay que correr»

«O se corre o se puede llegar tarde», afirma Sebastià Ordines, que destaca la necesidad que el sector primario tiene de los carburantes «para poder producir alimentos».

El dirigente de Unió de Pagesos reitera que «los problemas de caja los tenemos ahora, y por eso le pedimos al Govern que pise el acelerador».

«Sabemos que quieren hacer cosas para ayudar, pero lo que necesitamos es dinero directo, y por ahora no hemos vuelto a tener más noticias», afirma.

Domingo Bonnín justifica esa falta de información, en el caso de los pescadores, por la necesidad de que las ayudas del Govern no dupliquen las que otorga el Ejecutivo estatal, por exigencia de la UE, de ahí que todo apunte a que se va a buscar compensar la diferencia en el precio del combustible balear frente al del resto del país.