El Govern firma cuatro préstamos a largo plazo de 490 millones con Abanca, Sabadell, Bankinter y Santander

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears cierra su reciente licitación de financiación a largo plazo, alcanzando una demanda que quintuplica la oferta inicial prevista. En este escenario, se han formalizado cuatro préstamos a largo plazo por un importe total de 490 millones de euros con las entidades Abanca, Sabadell, Bankinter y Santander, cuyos representantes se han reunido este lunes con la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez.

La licitación, que atrajo un total de 2.500 millones de euros y la participación de 12 entidades financieras, refleja el "elevado interés inversor y la sólida confianza del mercado" en la Administración de la Comunidad Autónoma, asegura el Govern en un comunicado.

Las condiciones cerradas, según el Govern, son "excelentes y se sitúan en niveles equiparables" al riesgo del Tesoro Público, lo que "reafirma la fortaleza de la posición crediticia" de la Comunidad Autónoma y su reputación como emisor de máxima solvencia: "Este resultado supone la consolidación dl regreso a los mercados financieros, destacando la credibilidad y estabilidad de su estrategia económica y de gestión".

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, señala que el éxito de estas operaciones "evidencia la confianza" que las entidades financieras depositan en la Comunidad y en su visión a largo plazo. Además, destaca las condiciones obtenidas: "Hemos logrado condiciones muy competitivas que refuerzan nuestra estructura financiera y nos posicionan de manera óptima para afrontar nuestros próximos retos".

Según explica el Govern en el comunicado, esta destacada acogida es "una muestra del reconocimiento del mercado a la buena salud financiera" de Comunidad Autónoma, así como de su disciplina presupuestaria, su capacidad de generación de recursos y su compromiso con la sostenibilidad financiera y la transparencia.

El pasado 8 de mayo de 2026 la agencia estadounidense de calificación de riesgo Standard & Poor’s (S&P) elevó la calificación crediticia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears al nivel ‘A’, con perspectiva estable, la mejor calificación financiera desde el año 2010. "Todos estos elementos positivos se han reflejado en la mejora del rating de la Comunidad Autónoma", reivindica el Govern.

La mejora del rating llega en un contexto de reducción sostenida del endeudamiento de la Comunidad Autónoma. Durante esta legislatura, el Govern ha reducido la deuda en 510 millones de euros, situando la ratio de deuda sobre PIB, al cierre de 2025, en el 17,7%, lo que supone la cifra más baja desde 2010. Al mismo tiempo, y por tercer ejercicio consecutivo, se cerró el año con superávit, de 53 millones de euros.

"Con esta financiación a largo plazo, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears demuestra la solidez de su autonomía financiera, una vez que ha accedido al compartimento Facilidad Financiera. Este mecanismo, reservado a las comunidades autónomas con mejor situación financiera y mayor cumplimiento de los objetivos fiscales, le permite reducir y dejar atrás la dependencia de los mecanismos extraordinarios de financiación del Estado y recuperar progresivamente el acceso a los mercados financieros en mejores condiciones. La Comunidad Autónoma consolida su acceso a la financiación en condiciones altamente favorables y ratifica el respaldo del sector financiero a su plan estratégico, orientado a garantizar la estabilidad presupuestaria y la solvencia financiera a largo plazo", concluye la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio.