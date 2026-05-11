Los expertos de Baleares siguen de cerca el brote de hantavirus y lanzan un mensaje de "tranquilidad absoluta"

Los expertos de Baleares vigilan de cerca la evolución del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius y han lanzado un mensaje de tranquilidad. El Govern asegura que el riesgo de que se produzca un contagio similar en el archipiélago es "muy bajo" y recuerda que nunca se ha detectado un caso de este virus en las islas.

El seguimiento del brote ha centrado una reunión del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas, formado por especialistas en Epidemiología, Salud Pública, microbiología y profesionales hospitalarios, que ha analizado los últimos protocolos acordados a nivel nacional después de la alerta sanitaria internacional generada por el brote.

Según ha informado el Govern en un comunicado, los técnicos consideran que las posibilidades de que aparezca un brote de características similares en Baleares son muy reducidas por varios motivos. El primero es que el virus nunca ha circulado en las islas. El segundo, que el roedor que actúa como hábitat natural del patógeno, una especie endémica del sur de América, no tiene presencia en este archipiélago.

El Govern insiste además en que el hantavirus "no tiene nada que ver" con la irrupción del virus SARS-CoV-2 que provocó la pandemia de la covid. Recuerda que el hantavirus transmite una enfermedad conocida desde hace muchos años y sobre la que ya existen protocolos de vigilancia y actuación.

El brote internacional se detectó en el crucero MV Hondius, que permanece bajo vigilancia sanitaria después de registrarse varios fallecimientos y algunos casos sospechosos de infectados entre pasajeros y tripulantes. La Organización Mundial de la Salud y diferentes organismos internacionales siguen investigando el origen exacto del contagio y la posible cadena de transmisión.

Igualmente, las autoridades sanitarias de Baleares han recalcado que la probabilidad de contagio entre personas es "muy poco probable" y que, cuando ocurre, suele estar asociada a contactos "muy estrechos y directos" con personas sintomáticas. La principal vía de transmisión aún es el contacto con roedores infectados o con sus secreciones.

La reunión de este lunes también ha servido para revisar los protocolos estatales de seguimiento y control que el Ministerio de Sanidad ha ido actualizando estos días a través de la Comisión Nacional de Salud Pública.

En este sentido, desde el Govern explican que Baleares mantiene contacto diario con Sanidad Exterior, el organismo estatal encargado de coordinar toda la información relacionada con el brote y con los posibles movimientos de pasajeros o contactos de riesgo.

Aunque el Ejecutivo autonómico insiste en que el escenario no genera preocupación en las islas, también ha subrayado que el sistema sanitario balear está "preparado para actuar" si fuera necesario. La comunidad dispone de protocolos de vigilancia epidemiológica para este tipo de enfermedades infecciosas y de mecanismos para clasificar contactos según su nivel de riesgo y aplicar medidas de seguimiento o aislamiento si hiciera falta.

Los hantavirus son una familia de virus que pueden provocar enfermedades graves e incluso mortales. Entre ellas se encuentran el síndrome pulmonar por hantavirus, asociado a problemas respiratorios severos, o la fiebre hemorrágica con afectación renal. Sin embargo, los expertos insisten en que este tipo de infecciones son poco frecuentes y que el contexto actual está muy controlado.