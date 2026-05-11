Un empresario acusado de una estafa con viajes al espacio alega que tiene lumbalgia y el juicio se suspende en Palma

El empresario español Kamal Kharbachi acusado de una estafa con viajes al espacio no ha podido desplazarse de Madrid a Palma en avión para ser juzgado por culpa de una lumbalgia. Así, lo ha alegado esta mañana su abogado defensor ante la Audiencia Provincial. Kharbachi ha indicado que se encuentra en un hotel de la capital española, después de viajar desde Nueva York, y que no se puede mover por un ataque de lumbalgia.

El juicio en su contra, que debía celebrarse hoy, se ha suspendido por este contratiempo, pero el tribunal de la Sección Primera lo ha pospuesto para dentro de once días. La Sala ha señalado la vista oral para el próximo viernes 22 de mayo.

La fiscalía reclama una condena de cuatro años de prisión y una multa de 6.000 euros por un delito de estafa para el administrador único de la sociedad Eos-X Spaceship Company SL, compañía que se anuncia como la primera empresa española de turismo espacial. Mientras, la acusación particular solicita una pena de cinco años de cárcel para el empresario, de 50 años y natural de Melilla, por el presunto fraude de 100.000 euros a un inversionista que captó en la isla.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público interesa que Kamal Kharbachi indemnice al perjudicado con 100.000 euros.

Por su parte, el letrado defensor pide la libre absolución de su representado al considerar que los hechos no constituyen una estafa.

Según la versión del fiscal, el encausado, como administrador único de la mercantil Eos-X Spaceship Company SL, que se constituyó el pasado 18 de agosto de 2020 con un capital suscrito de 10.100 euros, ideó “un falso proyecto de turismo espacial encaminado a captar inversores” que le entregasen capital “bajo la mendaz promesa de entrar posteriormente en el accionariado de su compañía” una vez conseguida una financiación externa de un millón de euros.

La acusación pública sostiene que el empresario actuó guiado por la finalidad de obtener un ilícito beneficio, bajo una apariencia de “seriedad y viabilidad”. El objeto social de su mercantil es el desarrollo y fabricación de tecnología aeroespacial y aeronáutica y la explotación del transporte aéreo de personas a la estratosfera con fines turísticos, de marketing, de experiencias exclusivas e incentivos. La empresa pretendía ofrecer viajes a 40 kilómetros de altura en una cápsula con capacidad para ocho personas, incluyendo al piloto, propulsada por un globo de helio no contaminante.

Inversionista en la isla

La fiscalía detalla que Kharbachi contactó en 2020 en Palma con un inversionista, a quien convenció para que le entregara una importante cantidad de dinero. Ambos suscribieron el 29 de septiembre de 2020 un contrato de préstamo convertible e irrevocable por el que el inversionista concedía a la mercantil un préstamo de 100.000 euros que hizo efectivo el 8 de octubre de 2020 mediante una transferencia bancaria a la cuenta de la sociedad.

En el contrato de préstamo se incluyó una cláusula de obligatoria conversión del préstamo en capital en un plazo máximo de cinco meses y se incorporó también una garantía de devolución del dinero que estipulaba que si en el plazo de 120 días desde la firma no se conseguía la financiación de al menos un millón de euros, el inversor tenía derecho a que se le retornara el préstamo, “al objeto de generar la precisa confianza” que necesitaba el perjudicado para proceder a tan significativo desembolso, según el ministerio público.

Transcurrido el plazo, el empresario acusado, al haberse apoderado del dinero para su propio provecho, según la acusación, volvió a convencer a la víctima para que firmase el 8 de febrero de 2021 una prórroga del plazo de vencimiento del préstamo bajo la excusa de no haberse conseguido la ronda de financiación fijada, por lo que se acordó como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2021.

Pasado este periodo, el sospechoso no devolvió el dinero y tampoco incluyó al inversionista como accionario de la empresa, toda vez que el proyecto de turismo espacial “era una artimaña por él creada encaminada a obtener desembolsos de dinero en provecho propio”, concluye la fiscalía.