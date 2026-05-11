Deniegan el asilo en Mallorca al hijo de un fusilado por las FARC

Un joven colombiano residente en Mallorca, que llegó hace cinco años a la isla en busca de una seguridad que no tenía en su país, ha visto como las autoridades le deniegan el derecho de asilo y protección que había solicitado, al considerar que su vida corría serio peligro. Este joven vivió los momentos más críticos y de mayor violencia que se vivieron en Colombia. De hecho, en su solicitud de protección, que presentó en la Jefatura de Policía de Palma, detalló que su padre falleció en el año 2000, después de ser secuestrado, torturado y fusilado por miembros de la guerrilla de las FARC.

Según el relato que contó, a partir de este asesinato su familia decidió cambiar de zona y se instaló en otro barrio. Allí actuaba un grupo conocido como «Los rastrojos», que se dedicaba al tráfico de drogas y a la extorsión a los comerciantes. Estos delincuentes habrían asesinado a varios jóvenes del barrio.

El hermano del residente en Palma también fue uno de los asesinados por este grupo, debido a la a que había denunciado a varios de los integrantes de la organización. Fueron dos los asesinos, uno de ellos murió en un tiroteo y el otro fue detenido y encarcelado. Según el relato que realizó ante la Policía de Palma, tras este asesinato se volvieron a repetir las amenazas y la situación de inseguridad era muy elevada. La madre acudió a las autoridades colombianas para pedir protección para sus hijos. Sin embargo, no la recibió y decidió trasladarse a vivir con sus familiares a España, estableciéndose en Mallorca, donde se solicitó una orden de protección debido a que se encuentran en situación irregular y no pueden permanecer en el país.

El Ministerio de Interior, encargado de tramitar estas peticiones, denegó la orden de protección, porque entendió que el relato que presentó el joven carecía de pruebas que demostraran que su vida corría peligro si regresaba de nuevo a residir en Colombia.

El joven decidió recurrir esta decisión ante los tribunales, pero ha corrido la misma suerte. Los jueces coinciden con la administración y entienden que no se dan las circunstancias para aceptar esta petición de protección especial.

La sentencia señala, además, que la situación actual en Colombia es muy distinta a la que se vivió hace años, donde la violencia era muy elevada. Ahora la situación se ha normalizado, pero ello no impide que estén actuando bandas de delincuentes organizadas. De hecho, la tasa de criminalidad que hay en estos momentos en Colombia no es mucho más alta que en otros países y los jueces aseguran que ya no existe una situación de violencia generalizad, que años atrás se podía comparar al de un clima de conflicto armado. Además, tampoco creen los jueces que las fuerzas policiales de Colombia se mantengan inactivas ante una denuncia que acredite las amenazas que dedican los integrantes de estos grupos de delincuentes organizados.

Por lo tanto, el tribunal afirma que la situación de Colombia en la actualidad ha mejorado.