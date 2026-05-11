Baleares lidera la compra fallida de vivienda alcanzando el 16% en 2026

Baleares lidera en 2026 el ranking de regiones españolas que lidera la compra fallida de viviendas, al pasar del 12% en 2025 al 16% en 2026 los ciudadanos que han intentado comprar un inmueble sin éxito, según Fotocasa.

Según ha informado el portal inmobiliario, solo el 4% de los ciudadanos de las Islas ha cerrado una operación en el último año, lo que, según Fotocasa, evidencia una brecha cada vez mayor en la intención de compra.

El dato refleja, según el portal web, un desequilibrio estructural entre oferta y demanda. "Mientras el interés por acceder a la vivienda sigue creciendo, el mercado no es capaz de absorber esa presión", han añadido.

Así, el 32 por ciento de los residentes en las Islas han realizado alguna acción en el mercado de la vivienda en los últimos doce meses, lo que supone un 2 por ciento más que en el periodo anterior y cuatro puntos por encima de la media nacional.

Uno de los factores que señala el estudio para explicar esta situación es que el aumento de la demanda se sitúa principalmente en la compraventa, que ha crecido hasta el 22%, seis puntos más que el año anterior, mientras que el mercado del alquiler ha caído ocho puntos en los dos últimos años, llegando a ser de un 15 por ciento en la actualidad.

Por su parte, en el mercado del alquiler, los inquilinos efectivos --los que han alquilado una vivienda con éxito-- se mantienen en torno al 6%, mientras que los inquilinos que no descienden del 6% al 4%, en un contexto de contracción de la actividad en este segmento.

Sin embargo, y a pesar de esta recuperación, lo cierto es que el volumen es todavía inferior al dato de 2024, cuando eran un 38% los baleares que habían realizado alguna acción, ya fuera de oferta o de demanda.

Aun así, el portal inmobiliario ha puntualizado que este mayor dinamismo no se traduce en un acceso más sencillo, sino en una presión creciente sobre un mercado con una oferta muy limitada.

La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que el mercado de la vivienda en Baleares es dinámico y con actividad" pero que "bloquea" el acceso a la vivienda de los compradores.

Se recupera la compraventa y baja el alquiler

Por otra parte, el estudio señala que entre 2025 y 2026 se ha producido un aumento de la compraventa de inmuebles, pasando del 16% al 22%, mientras que el alquiler ha bajado del 18% en 2025 al 15% este año.

El portal ha puntualizado que la caída de los alquileres continúa la tendencia del año anterior, ya que en 2024 suponía un 23% del mercado.

Por el contrario, el mercado de compraventa se ha recuperado casi en su totalidad desde la bajada de siete puntos, del 23% en 2024 al 16% en 2025.